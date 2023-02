Le SOS de Kaouthar Oullal à Tebboune pour son père malade entendu

La célèbre judokate algérienne, Kaouthar Ouallal, connue pour ses multiples victoires et son talent, fait face à une épreuve difficile : son père est atteint d’une maladie difficile à guérir. Consciente de son influence, la sportive septuple championne d’Afrique a sollicité l’aide du président algérien Abdelmadjid Tebboune, afin de venir en aide à son père.

Lors de son intervention sur Ennahar TV, Kaouthar Ouallal a lancé un appel émouvant, implorant le président d’Algérie de prêter main-forte à son papa et de lui sauver la vie. Touché par cette demande, Abdelmadjid Tebboune a rapidement répondu favorablement à l’appel de la sportive, offrant ainsi un rayon d’espoir à la famille Ouallal.

En effet, la sollicitation de la sportive algérienne a été suivie d’une réponse rapide des autorités. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a rencontré la protagoniste pour lui annoncer que son père serait pris en charge par l’État.

La judokate a partagé cette information sur son compte Instagram et a exprimé sa gratitude envers le président de la République, le ministre Sebgag, ainsi que le président de la fédération nationale de judo, Yacine Silini, et Salima Souakri, pour leur soutien pendant cette période difficile.

Kaouthar Oullal : retour sur sa rencontre avec le président

Dans l’entrevue avec le média Ennahat TV, elle revient aussi sur sa rencontre avec le président de la république algérienne.

Le journaliste, la questionne sur ce qui a été dit lors de cette rencontre, pendant laquelle la sportive et le chef d’Etat était tout sourire. Dans un premier temps, Kaouthar revient sur l’admiration qu’elle a pour le président, qui selon elle donne une très grande importance au sport en Algérie, et a mis ce secteur d’activité sur un piédestal.

Ensuite, elle relate, rapidement l’échange qui a eu lieu. Elle affirme qu’elle lui avait exprimé son admiration, mais aussi son traque, car en « tremblait ». Le chef d’Etat l’aurait félicité sur con parcours, et encourager pour les jeux olympiques.