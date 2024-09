Le sort s’acharne sur le Sud algérien : Tous les médecins rappelés d’urgence face à la crise

Les épreuves s’enchaînent pour le sud de l’Algérie. À peine remis des inondations qui ont dévasté de nombreuses régions, les habitants de plusieurs wilayas sont désormais confrontées à une double épidémie de diphtérie et de paludisme (malaria), qui a déjà coûté la vie à plusieurs personnes.

En effet, le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi avoir détecté des cas de diphtérie et de paludisme importés dans plusieurs wilayas du sud du pays.

Dans un communiqué, le ministère a rassuré la population en affirmant que toutes les personnes infectées bénéficient de soins adaptés conformément aux protocoles thérapeutiques en vigueur. Il a également souligné que la situation épidémiologique est suivie de près au niveau national et local.

🟢 À LIRE AUSSI : Mpox : l’Algérie renforce sa défense face à la menace de la variole du singe

Le ministère a rappelé que l’Algérie avait reçu la certification de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’élimination du paludisme et que les cas actuels sont liés à des importations en provenance de pays où la maladie est endémique.

Suite aux instructions du président de la République et compte tenu de la situation actuelle, une équipe médicale composée de 14 membres a été dépêchée ce vendredi 27 septembre. Un avion transportant d’importantes quantités de médicaments, d’antitoxines antidiphtériques et de matériel de protection individuelle a été envoyé vers Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Par ailleurs, une mission d’experts avait été envoyée jeudi dernier dans les wilayas de Tamanrasset et d’In Guezzam afin d’évaluer la situation et de fournir des médicaments et des antitoxines antidiphtériques. Une seconde mission sera envoyée demain (dimanche 29 septembre 2024) dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, également équipée de médicaments et d’antitoxines antidiphtériques.

🟢 À LIRE AUSSI : Transmission, prévention et symptômes du Mpox : les précisions de l’Institut Pasteur d’Algérie

Il est à noter que le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, suit de près les opérations et coordonne la situation en liaison avec les walis des wilayas concernées, les établissements de santé sur place et l’administration centrale.

Face à l’épidémie de paludisme, les personnels médicaux algériens mobilisés

Dans le cadre de cette réponse coordonnée face à l’épidémie, les autorités sanitaires algériennes ont pris des mesures supplémentaires. À Bordj Badji Mokhtar, où la situation du paludisme est particulièrement préoccupante, la direction de la santé et de la population de la wilaya a ainsi ordonné la suspension immédiate de tous les congés et permissions pour l’ensemble du personnel médical.

Dans une note interne adressée aux responsables des établissements de santé de la région, la direction de la santé a souligné la gravité de la situation épidémiologique et a appelé à une mobilisation générale de tous les acteurs du secteur. Le personnel médical et paramédical a été sommé de reprendre immédiatement du service, sans exception.

🟢 À LIRE AUSSI : 14 ans de silence brisé… Des chirurgiens algériens réalisent une prouesse médicale inédite à Oran

Pour conclure, l’Algérie fait face à une recrudescence de cas de paludisme, notamment dans la région de Bordj Badji Mokhtar. Les autorités sanitaires ont pris des mesures fermes pour endiguer l’épidémie, en mobilisant l’ensemble du personnel médical et en renforçant les moyens de lutte contre la maladie.