Le soleil ne suffit plus : l’Algérie face à un défi de taille pour concrétiser les 15 GW

Le soleil ne manque pas en Algérie. Pourtant, pour concrétiser l’ambition des 15 GW solaires, le pays doit désormais répondre à des enjeux qui dépassent la seule ressource naturelle. L’heure n’est plus seulement à mesurer les taux d’irradiation ou les vastes étendues sahariennes disponibles. Mais à répondre à une équation économique et industrielle plus complexe.

Si le pays ambitionne de déployer 15 GW d’énergie photovoltaïque, la réussite de ce chantier reposera largement sur sa capacité à transformer cette ambition en projets financés, raccordés et pérennes.

Le constat dressé par la revue spécialisée PV Magazine, à la suite des travaux de l’Association de l’industrie solaire du Moyen-Orient (MESIA), met en lumière une nouvelle étape dans le développement du secteur. L’avenir se joue désormais dans la viabilité financière des projets, la modernisation du réseau électrique et l’évolution des mécanismes d’achat d’électricité.

Économiser le gaz pour mieux l’exporter : l’équation financière qui pilote le marché solaire algérien

Le système électrique national repose quasi exclusivement sur le gaz naturel. Une ressource qui alimente environ 99% de la production d’électricité. Tout en subissant la pression d’une demande intérieure en hausse constante. Dans ce contexte, la transition énergétique prend une tournure pragmatique.

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Boukhalfa Yaici, directeur du cluster GECA (Algeria Green Energy Cluster), rappelle le fondement économique de cette stratégie : « Chaque mégawattheure produit à partir du solaire ou de l’éolien préserve une quantité équivalente de gaz naturel ». Cette formule résume l’impératif national. L’énergie solaire ne constitue pas un simple levier écologique, mais un outil d’arbitrage économique visant à libérer des volumes de gaz pour l’exportation à forte valeur ajoutée ou pour l’industrie locale.

Financement et investissements privés : le marché solaire algérien à l’épreuve de sa transformation contractuelle

L’Algérie a déjà engagé des chantiers concrets, avec environ 3,2 GW en cours de réalisation dans les Hauts Plateaux et le Sud. Cependant, la structure actuelle du secteur montre ses limites. Historiquement, le modèle repose sur la compagnie nationale Sonelgaz, qui porte le financement et la propriété des infrastructures avant de lancer des appels d’offres de construction. Si cette approche d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction a permis de lancer les premiers projets, elle impose une charge financière importante pour le secteur public. Pour accélérer la cadence, le marché solaire algérien devra progressivement ouvrir la voie aux producteurs d’électricité indépendants. Appuyés par des contrats d’achat d’électricité à long terme et un cadre contractuel sécurisant pour le capital privé.

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L’attractivité des investissements repose sur un environnement réglementaire stable et prévisible. Les facteurs de réussite s’évaluent sur une durée de vie opérationnelle de 20 à 30 ans :

La clarification des procédures d’octroi de permis et d’accès foncier ;

La transparence des mécanismes d’appels d’offres ;

L’accès simplifié aux points de raccordement de la transmission électrique ;

Le renforcement des partenariats industriels locaux.

Énergie solaire en Algérie : réseaux, stockage et industrie, les autres défis des 15 GW

Par ailleurs, la question des réseaux électriques demeure prioritaire. Les zones affichant le gisement solaire le plus important se situent loin des grands centres de consommation du Nord. Sans une modernisation parallèle des lignes de transport, des postes électriques et des capacités de stockage par batterie, la production d’énergie renouvelable risque d’être bridée. Le stockage par batterie devient ainsi un équipement d’infrastructure central pour stabiliser le réseau et lisser les pics de demande.

Enfin, l’exigence de 35% d’intégration locale impose la création d’un tissu industriel durable. Capable d’aller au-delà de la simple sous-traitance pour développer une ingénierie et une chaîne d’approvisionnement nationales. Ces bases conditionneront également le développement futur de l’hydrogène vert, envisagé comme le prolongement stratégique du programme national.

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L’Algérie entre dans une phase de maturité industrielle où les ressources naturelles doivent céder la place à une organisation de marché rigoureuse. La réussite du programme dépendra ainsi de la concrétisation de structures bancables, d’un réseau électrique adapté. Et d’une intégration industrielle locale capable de soutenir ces ambitions sur le long terme.