NEW YORK — Dans le cadre de la mission qu’il mène à New York, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu — mercredi 24 janvier — par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

À cette occasion, Attaf a réaffirmé au SG de l’ONU « la considération et le soutien de l’Algérie à ses efforts et démarches visant à mettre fin à l’agression barbare et à la tragédie humaine que vivent nos frères palestiniens dans la bande de Gaza assiégée ».

Le communiqué du MAE précise que la rencontre a permis aux deux hommes d’évoquer plusieurs dossiers, notamment : « la situation dans les territoires palestiniens occupés, les derniers développements des crises en Libye et dans la région sahélo-saharienne, ainsi que la question du Sahara occidental ».

De son côté, Antonio Guterres a salué le « rôle positif » que joue l’Algérie dans son environnement régional et « sa contribution en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité à trouver des solutions pacifiques à ces crises qui secouent la sécurité et la stabilité aux niveaux, régional et international ».

D’autre part, Ahmed Attaf a eu un entretien avec la présidente du Comité international de la croix rouge (CICR), Mirjana Spoljaric Egger.

Celui-ci a porté essentiellement sur les relations de coopération entre l’Algérie et cette organisation, ainsi que sur la dégradation de la situation humanitaire dans les différentes zones de conflits, en particulier dans les territoires palestiniens occupés et dans la région sahélo-saharienne.