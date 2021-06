Le SG de l’ONM, Mohand Ouamer Ben El Hadj recadre sèchement Bengrina

Le secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des Moudjahidine Mohand Ouamer Ben El Hadj, a répondu au propos et accusations que le président du mouvement El Bina Abdelkader Bengrina, a portés contre sa personne.

Afin d’éclairer le contexte, il convient de rappeler que l’histoire remonte aux déclarations controversées de Bengrina sur la langue amazighe et sur la Kabylie, lors de la campagne électorale au compte des législatives du 12 juin dernier. À l’instar de plusieurs autres personnalités, le SG de l’ONM a tenu à recadrer le leader du parti islamiste, qui ne cesse de multiplier les dérapages.

Tout en mettant en cause toute la scène politique, Mohand Ouamer Ben El Hadj avait alors déclaré que « certains chefs de partis ne proposent rien de concret, en plus de ça, ils sèment la division et la fitna », faisant ainsi référence au dernier dérapage de Bengrina sur la Kabylie.

Dans sa réponse, le leader de parti islamiste s’en est violemment pris à Mouhand Ouamar Benelhadj en l’accusant « d’illégitime » et en appelant à son éviction pour laisser place à « un président légitime pour l’organisation nationale les moudjahidine ».

La réponse de Mohand Ouamer Ben El Hadj à Bengrina

Dans une vidéo publiée hier dimanche 20 juin 2021, par l’ONM, le SG de cette même organisation a tenu à répondre au président du Mouvement El Bina.

Le SG de l’ONM a d’emblée fait un tour sur le contraste entre sa personne et celle de Bengrina, en revenant sur son parcours de combattant, afin de mettre en relief l’énorme écart entre « quelqu’un qui a sacrifié plus de la moitié de sa vie pour l’Algérie et quelqu’un qui « en profite d’indus privilèges ». « Moi j’habite encore dans une bâtisse et lui, il habite au club des pins », a-t-il déploré.

Dans sa réponse au leader du parti islamiste, Mohand Ouamer Ben El Hadj est également revenu sur le contenu controversé du discours de Bengrina lors de la compagne pour les législatives. « Cet homme qui vient aujourd’hui nous donner des leçons a carrément promis le paradis à ses électeurs », a-t-il indiqué, toute en soulignant l’image déplorable de Bengrina en distribuant « des bonbons à ses partisans lors d’un meeting ».

Tout cela, pour dire que les propos de Bnegrina sur « l’illégitimité de Mohand Ouamer Ben El Hadj au secrétariat de l’organisation nationale des Moudjahidine » sont tout simplement infondés. « De quel droit vient-il dire que je suis illégitime ? Quel pouvoir lui confère une telle déclaration ? », a répondu sèchement le SG de l’ONM, en estimant que cela rentre dans le cadre « de sa mal éducation ».

« Il m’a accusé de ne pas soutenir le gouvernement algérien. Pourquoi aurais-je à soutenir le gouvernement ? Moi, mes positions sont claires, je ne n’applaudit pas tout comme lui », a encore ajouté l’interlocuteur, en déplorant les agissements de ces partis politiques dans ce sens.