Le SG de l’ONM dézingue Bengrina

Les attaques du chef du parti islamiste El Bina contre la Kabylie provoque la colère du secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des Moudjahidin (ONM), Mouhand Ouamar Benelhadj.

Dans une vidéo publiée sur le site de l’Organisation des Moudjahidin, Mouhand Benelhadj n’a pas caché sa colère face aux multiples attaques visant la région de la Kabylie et la langue Amazigh.

« Quand on analyse ce qui se passe actuellement sur la scène politique, il y a de quoi avoir peur pour l’Algérie. La situation n’augure rien de bon pour l’avenir du pays. Certains chefs de partis ne proposent rien de concret, en plus de ça, ils sèment la division et la fitna« , a-t-il déploré, faisant référence au dernier dérapage de Bengrina sur la Kabylie.

« Leur sport favori, c’est le dénigrement »

Évoquant les lourds sacrifices de la région de la kabylie, le Moudjahid Mouhand Benelhadj a tenu à rappeler que les villages de cette région ont été brûlés deux fois dans les années 80 par les zouaves.

« En 1867 et en 1871, les villages de la Kabylie ont été brûlés deux fois par les zouaves. Et aujourd’hui, ils viennent accuser les Kabyles d’être des zouaves (…) Les auteurs de ces accusations ne valent rien Honte à eux ! », a-t-il dénoncé.

Pour rappel, une plainte contre Bengrina a été déposée, le 9 juin dernier, auprès de la Cour d’Alger par les avocats Me Tarek Mektoub et Me Abdelkader Chohra sur la base de la loi n° 20-05 du 28 avril 2020 relative la lutte contre le discours de haine et la discrimination.