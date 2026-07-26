Le Sénégal choisit l’expertise algérienne pour développer son industrie pétrolière

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce dimanche à Alger le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de la République du Sénégal, Cheikh Niang, qui effectue une visite de travail en Algérie.

Selon un communiqué du ministère, les entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Sénégal en Algérie, de l’ambassadeur d’Algérie au Sénégal, du PDG du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi, ainsi que de cadres du ministère et des membres de la délégation sénégalaise.

Des relations économiques et stratégiques renforcées

Les deux parties ont salué la solidité des liens de fraternité et d’amitié unissant les deux pays, affirmant leur volonté commune de les hisser vers un partenariat économique et stratégique élargi.

Les discussions ont porté sur l’ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, notamment la prospection, la production, le développement de gisements, le raffinage et la pétrochimie.

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Partenariat Sonatrach-PETROSEN et transfert de savoir-faire

Les deux ministres ont insisté sur l’importance de dynamiser le partenariat entre le groupe Sonatrach et la Société nationale des pétroles du Sénégal (PETROSEN), en s’appuyant sur le protocole d’accord déjà signé entre les deux entités pour ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement.

Face aux récentes découvertes d’hydrocarbures au Sénégal, le pays souhaite bénéficier de l’expertise algérienne pour développer sa propre industrie.

La coopération couvrira également la formation et le transfert de connaissances entre l’Institut Algérien du Pétrole (IAP) et son homologue sénégalais afin de qualifier les cadres locaux.

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L’Intégration africaine et la coopération sud-sud à l’honneur

Mohamed Arkab a rappelé que, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie accorde une priorité absolue au renforcement de la coopération africaine et du partenariat Sud-Sud.

Il a souligné la nécessité d’intensifier les visites d’échange et la coordination au sein de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) afin de consolider la sécurité énergétique du continent.

De son côté, Cheikh Niang a exprimé le vif intérêt de son pays pour l’expérience algérienne, saluant l’expertise reconnue de Sonatrach et réaffirmant l’engagement du Sénégal à élargir sa coopération avec l’Algérie dans le secteur énergétique.

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