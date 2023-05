Le Sénégal bat le Maroc et remporte la finale de la CAN U17 2023

Hier s’est tenue la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17, opposant les deux équipes les plus performantes du football africain actuel : le Sénégal et le Maroc.

Les Lions de la Teranga ont réussi à renverser la tendance et ont arraché la victoire aux Marocains lors des dernières minutes de la rencontre. L’équipe marocaine avait ouvert le score grâce à son capitaine, Abdelhamid Ait Boudlal, d’une superbe tête.

Alors que les Lions de l’Atlas semblaient se diriger vers un sacre, un penalty pour le Sénégal à la 80ème minute est venu redonner du piment à la rencontre. Les Sénégalais n’ont pas raté cette occasion pour revenir au score. Quelques minutes plus tard, une tête du remplaçant Sawane est venue offrir la victoire aux lionceaux.

A sight we are getting used to 😍 🇸🇳 THE CHAMPIONS 🏆 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/8DqcMkqjHE — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 20, 2023

Le Sénégal domine le continent africain depuis maintenant deux ans. Avec la CAN 2021, la CHAN 2022 et la CAN U20 déjà au compteur, ils ajoutent dès à présent la CAN U17. Cette formation succède ainsi au Cameroun, confirmant sa place de leader sur le continent.

Amara Diouf, capitaine de la sélection sénégalaise, a été élu meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur.