Le secteur universitaire économise 100 milliards de centimes en 1 mois grâce à cette plateforme

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a révélé ce jeudi que son secteur avait réalisé une économie de plus de 100 milliards de centimes en seulement un mois grâce à la mise en place d’une plateforme numérique dédiée à la réservation des repas universitaires.

Lors de sa réponse aux questions orales, le ministre a précisé que cette opération a permis d’économiser près d’un milliard de dinars algériens entre le 4 avril et le 4 mai. Selon lui, cette performance illustre l’efficacité de la numérisation dans la rationalisation des dépenses publiques et l’amélioration de la gestion des services universitaires.

Kamel Baddari a souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la gouvernance moderne et de la politique de maîtrise des coûts engagées par le secteur de l’enseignement supérieur. Il a également affirmé que la transformation numérique constitue aujourd’hui un levier essentiel pour améliorer les prestations offertes aux étudiants et moderniser le fonctionnement des œuvres universitaires.

Le ministre a enfin indiqué que ces efforts s’inscrivent dans la volonté de l’État d’accompagner les étudiants dans de meilleures conditions, afin qu’ils puissent contribuer au développement de « l’Algérie nouvelle » et participer activement à la dynamique de modernisation du pays.

Le ministre lance un pôle inédit dédié à l’étudiant entrepreneur à El Tarf

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé jeudi à El Tarf le lancement du « pôle de l’étudiant entrepreneur », un espace inédit en Algérie destiné à valoriser et accompagner les initiatives innovantes des étudiants.

Installé à la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion de l’université Chadli-Bendjedid, ce pôle a été créé dans le cadre d’un accord de jumelage entre l’université d’El Tarf et l’université de Jendouba en Tunisie. Le ministre, accompagné du wali Mohamed Meziane, a souligné que cette structure constitue une première du genre au niveau national.

Ce nouvel espace a pour objectif de permettre aux étudiants de présenter leurs projets innovants afin d’être encadrés par des enseignants spécialisés, aussi bien algériens qu’internationaux. Il vise également à favoriser la formation d’étudiants algériens et étrangers, dans une dynamique d’ouverture et de coopération académique.

Kamel Baddari a insisté sur le fait que ce pôle incarne le concept de « l’étudiant de l’université à l’entreprise », en encourageant la création de projets générateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour l’économie nationale. Il s’inscrit également dans la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer l’ouverture de l’université et à améliorer le classement de l’Algérie dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Formation, innovation et coopération pour une université plus ouverte sur l’économie

Lors de sa visite, le ministre a pris connaissance à la bibliothèque centrale de l’université de plusieurs projets innovants proposés par les étudiants, ayant un impact direct sur l’économie et le développement local. Il a souligné que l’université algérienne est désormais un acteur central de l’économie nationale, contribuant à la création de richesse et au renforcement de l’intégration industrielle.

Dans le même cadre, Kamel Baddari a également lancé une session de formation en entrepreneuriat, ainsi qu’un accélérateur d’entreprises et un bureau de conseil en recherche et développement, destinés à accompagner les porteurs de projets étudiants.

Le ministre a ensuite visité la clinique vétérinaire de la faculté des sciences de la nature et de la vie, équipée de matériels modernes et disposant d’un staff spécialisé couvrant 17 domaines vétérinaires, dont la chirurgie animale, les maladies des ruminants et l’alimentation animale.

En clôture de sa visite, il a présidé la signature de plusieurs conventions de coopération, notamment entre l’université d’El Tarf et la sûreté de wilaya, ainsi qu’avec l’Agence nationale de gestion du microcrédit. La cérémonie s’est terminée par la distinction de plusieurs étudiants lauréats de concours nationaux, en reconnaissance de leurs performances et de leur engagement.