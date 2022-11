Le salon SINAA INDUSTRIES 2022 ouvre ses portes ce 29 novembre à Alger

SINAA EXPO INDUSTRIES 2022 – Salon International pour l’industrie en Algérie, organisé par Easyfairs Algeria, filiale du géant mondial Easyfairs et sous le haut patronage du ministre de l’Industrie, se tiendra du 29 Novembre au 01 Décembre 2022 à la SAFEX d’Alger (Pavillon central). Cet événement 100% B2B sponsorisé par Tosyali Algérie, englobe 12 univers couvrants toutes les solutions pour la productivité des usines.

SINAA Expo offre une solution globale à tous les besoins de ces industries grâce à un panel très complet de plus de 100 exposants répondant aux industriels algériens qui rentabiliseront le temps investit sur le salon en y trouvant une solution « one-stop-shop » !

Un programme de conférences très attendu

Un programme de conférence technico-économique très riche sera abordé durant les 3 jours du salon, regroupant une poignée d’experts des différents secteurs de l’industrie, d’amont en aval, couvrant ainsi toute la ‘supply-chain’ de manière horizontale et multisectorielle. Des sujets tels que le rôle de l’industrie dans la relance économique, le financement de la croissance, l’industrie 4.0, la maintenance industrielle et bien d’autres sujets seront abordés.

Inscrivez-vous maintenant et venez découvrir les derniers produits et services disponibles sur le marché pour vous permettre d’innover et améliorer la diversité et la qualité de votre offre.

