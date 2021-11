Le Salon International des Fournisseurs de l’Hôtellerie ouvre ses portes le 1er décembre

Le Salon HORECA EXPO 2021 – 14ème Salon International des Fournisseurs de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Collectivités se tiendra au Centre International de Conférences Abdelatif Rahal CIC à Chéraga du 1 au 4 décembre 2021. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les professionnels actifs dans l’hôtellerie, l’hospitalité, le tourisme, les chefs cuisiniers, propriétaires de restaurants, cafétéria, pizzeria, et fastfood et propriétaires de centres de bien-être qui souhaitent découvrir les derniers produits et services disponibles sur le marché pour leur permettre d’innover et améliorer la diversité et la qualité de leur offre.

Cet événement bien connu en Algérie sous l’appellation SIEL a été repris en 2019 avant l’épidémie ayant eu pour conséquence le report de son édition 2020 par un organisation d’envergure mondiale, le groupe belge EASYFAIRS, leader mondial dans l’organisation de salons (+200 salons / dans 14 pays) qui organise lui-même plusieurs événements similaires en Europe tels que : HORECA Expo (Belgique), Restaurang Expo (Suède), Fastfood & Café (Suède), Bakkersvak (Pays-Bas), Saveurs & Métiers (Belgique), FFC & Ravintola (Finlande). C’est toute cette expertise qui est injectée en Algérie pour dynamiser le secteur de l’hospitalité du pays et lui donner ses lettres de noblesse avec plus de 90 exposants confirmés couvrant les 6 univers du salon HORECA EXPO Algérie à savoir :

Design et hospitalité

Equipements de cuisine

Nourriture et boisson

Technologie et infrastructure

Services

Bien-être et sport

Un programme d’animations très attendu

Plus de 5000 visiteurs sont attendus durant les 4 jours où ils pourront être munis de leurs badges Faderco non seulement rencontrer tous ces fournisseurs mais aussi participer à deux jours de conférences sur l’hôtellerie et l’hospitalité et assister à des animations d’Art de Dressage de la table organisés par l’ESHRA Alger tout au long du salon ainsi qu’assister au Concours Maître-Chef HORECA 2021 qui verra la participation des 4 Chefs des Hôtels Sofitel, Holiday Inn, Sheraton et Hyatt Regency ! Ce concours est sponsorisé par SIM, Terres des saveurs, Cotex, Fagor, UCS, Hodna, équipro, Selecta beef et le Centre International de Conférences Abdelatif Rahal. Un grand festival de l’hospitalité qui va certainement accélérer la grande relance du développement des infrastructures touristiques de notre pays !

Une inscription en ligne fortement recommandée

Pour des raisons de sécurité et de gestion des accès facilitée, les organisateurs invitent tous les visiteurs à s’inscrire en ligne sur : https://registration.gesevent.com/survey/1w7knx4zt2vzp?actioncode=216

Dates : 1 au 4 Décembre 2021

Lieu : Centre International de Conférences Abdelatif Rahal (Chéraga, Alger)

Site internet : www.horecaexpodz.com