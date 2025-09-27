Le Salon du commerce intra-africain devient une institution indépendante après l’édition d’Alger

La Banque africaine d’exportation et d’importation (Afreximbank), organisatrice du Salon du commerce intra-africain (IATF), a annoncé que cet événement majeur, dont la 4e édition s’est tenue en Algérie du 4 au 10 septembre, est désormais érigé en institution indépendante. Cette nouvelle structure, baptisée Société du Salon du commerce intra-africain, aura son siège à Harare (Zimbabwe).

Selon le communiqué d’Afreximbank, cette initiative vise à pérenniser le salon, le rendre évolutif et parfaitement aligné avec la vision de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L’objectif affiché est clair : faire du salon un levier durable d’intégration économique et commerciale en Afrique.

🟢À LIRE AUSSI : Le e-commerce en Algérie franchit le cap des 1,9 milliard de dollars

Un nouvel outil pour accélérer l’intégration économique

Le président du Conseil consultatif du Salon et ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a salué cette décision qu’il qualifie d’« ouverture d’un nouveau chapitre » pour l’IATF. Selon lui, cette évolution permettra au salon de continuer à stimuler la croissance des échanges intra-africains et de consolider sa position en tant que plus grand rassemblement commercial et d’investissement du continent.

Pour sa part, le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, a insisté sur l’importance de cette transformation, soulignant qu’une dotation initiale de 28 millions de dollars a été approuvée pour financer la nouvelle institution. Il a également invité les gouvernements, les entreprises et les institutions financières africaines à soutenir activement cette société dans ses premières étapes.

Des retombées économiques record pour l’Algérie et l’Afrique

Le choix de Harare comme siège de la nouvelle structure a été fait après un processus de sélection jugé « rigoureux » par Afreximbank, et validé par le Conseil consultatif du salon.

🟢À LIRE AUSSI : Export d’électricité via Medlink : quelles retombées pour l’Algérie avec ce gigaprojet à 7 MDS € ?

La 4e édition, organisée à Alger, a battu tous les records :

48,3 milliards de dollars de contrats commerciaux et accords d’investissement signés, dont 11,4 milliards en faveur de l’Algérie avec une trentaine de pays.

La participation de 2.148 exposants et plus de 112.000 visiteurs venus de 132 pays.

La présence de 14 chefs d’État et de gouvernement ainsi que de 6 représentants officiels.

Ces résultats dépassent largement les prévisions initiales et illustrent le rôle grandissant de l’IATF comme plateforme de référence pour la coopération économique africaine.

Vers une nouvelle ère du commerce africain

Avec cette transformation en institution indépendante, le Salon du commerce intra-africain entre dans une nouvelle ère. Il devient un acteur à part entière de la stratégie de la ZLECAf, appelée à créer le plus vaste marché unique du monde en regroupant 1,4 milliard d’habitants.

🟢À LIRE AUSSI : Après l’IATF, place au concret : l’import-export algérien se met en ordre de marche

Pour l’Algérie, qui a accueilli la 4e édition avec succès, cet événement confirme son ambition de jouer un rôle central dans le développement du commerce continental et de renforcer son attractivité auprès des investisseurs africains et internationaux.