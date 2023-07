Le salaire astronomique proposé à Mahrez par Al-Alhi, Guardiola serait contre son départ

À Manchester City, l’heure est au choix alors que le mercato estival de 2023 bat son plein. En effet, le club mancunien champion d’Europe en titre, sera amené à prendre une décision, prochainement, concernant le futur de son ailier algérien, Riyad Mahrez.

Ainsi, le capitaine des Verts, courtisé en Arabie Saoudite, devra connaître la volonté de son club au sujet de son futur. Après le départ de son milieu de terrain prolifique, Ilkay Gundogan, Manchester City pourrait perdre un autre joueur de calibre de son effectif.

Dans ce registre, plusieurs médias européens évoquent un potentiel départ de Bernardo Silva dès cet été. Le milieu de terrain lusitanien suivra le chemin de son ex-coéquipier, Gundogan, et privilégierait le FC Barcelone. Une éventualité qui forcerait leq Cityzens à bloquer d’autres départs de ses joueurs clés.

Si l’international algérien, Riyad Mahrez, n’a pas encore confirmé si, oui ou non, il reste à Manchester City, la tendance serait plutôt pour une autre saison avec le club de Pep Guardiola.

Mercato estival 2023 : le club d’Al-Ahli renouvelle son offre alléchante pour Mahrez

Même si le mercato de l’été 2023 n’a pas dévoilé tous ses secrets et que tout n’est pas à exclure dans ce genre d’affaire, le club de Manchester City tiendrait sa décision concernant le futur de Riyad Mahrez.

Le chef du bord technique des Champions d’Angleterre et d’Europe, Pep Guardiola, et face aux départs de ses joueurs importants, pourraient garder Riyad Mahrez la saison prochaine. Or, selon le média anglais, The Athletic, les dirigeants du club bleu de Manchester seraient face à un dilemme suite au montant offert par les Saoudiens d’Al-Ahli.

En effet, une autre offre de la part du club saoudien serait prochainement sur la table des Cityzens selon la même source. L’offre des Saoudiens avoisinerait les 39 millions de dollars. Une somme qui pourrait donner des idées aux dirigeants de City sauf si elle est confrontée à une volonté de garder le joueur pour des raisons sportives.

Sur le plan salarial, le club Vert de la ville de Jeddah proposerait à Mahrez un salaire annuel de 32 millions de dollars selon The Athletic.