Le Sahara blend algérien se paie une prime face aux standards internationaux

Le brut algérien entame l’année 2026 avec une valorisation record. Selon le dernier rapport de l’OPEP, le Sahara Blend s’est imposé comme le pétrole le plus coûteux de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, affichant la plus forte croissance mensuelle du cartel.

Le rapport de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), publié ce mercredi 11 février 2026, confirme la solidité du pétrole algérien sur l’échiquier énergétique mondial. Le Sahara Blend a enregistré une progression spectaculaire de 4,29 dollars en un mois, atteignant une moyenne de 67,73 dollars le baril en janvier.

Cette envolée permet à l’Algérie de décrocher la première place du classement des bruts les plus chers de la région MENA. Elle devance ainsi le brut libyen Es Sider, qui se stabilise à 66,78 dollars après une hausse de 4,04 dollars. À titre de comparaison, la moyenne globale du panier de l’OPEP s’est établie à 62,31 dollars sur la même période.

Le brut algérien surclasse les références internationales

La performance du Sahara Blend est d’autant plus remarquable qu’elle surpasse les principales références mondiales. En janvier, le Brent a progressé de 5 % pour atteindre 64,73 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain s’est fixé à 60,26 dollars.

Le pétrole algérien se paie donc le luxe de s’échanger à une prime significative par rapport aux standards internationaux, porté par une demande robuste pour ses qualités spécifiques de pétrole léger.

Un contraste marqué avec les bruts du Golfe

L’ajustement des marchés en ce début d’année 2026 montre des dynamiques variées selon les zones de production. Alors que le Sahara Blend bondit de plus de 4 dollars, les bruts de référence du Golfe hors panier OPEP affichent une progression beaucoup plus modeste.

Le brut d’Oman a ainsi terminé le mois de janvier à 62,79 dollars le baril, tandis que le brut de Dubaï a stagné avec une hausse limitée à 0,08 dollar, s’établissant à 62,07 dollars. Ces chiffres soulignent la position de force de l’Algérie dans un contexte de reprise modérée des cours mondiaux après une année 2025 marquée par une baisse générale des prix.