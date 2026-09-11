Le Sahara Blend algérien devient le pétrole arabe le plus cher en août

Le Sahara Blend algérien s’est hissé en tête du classement des bruts arabes les plus chers inclus dans le panier de l’Opep au cours du mois d’août 2026. Son prix moyen a fortement progressé sur un mois, atteignant 94,32 dollars le baril, contre 83,79 dollars en juillet.

Selon les données récentes rapportées par l’Unité de recherche énergétique, le brut algérien a ainsi enregistré une hausse de 10,53 dollars le baril en l’espace d’un mois, soit une progression de 12,6 %. Cette évolution lui permet de devancer plusieurs autres références pétrolières arabes, dont le brut libyen Es Sider et le Murban des Émirats arabes unis.

Avec une moyenne de 94,32 dollars le baril en août, le Sahara Blend algérien occupe la première place du classement des bruts arabes les plus chers intégrés au panier de l’Opep.

Il devance le brut Es Sider libyen, dont le prix moyen a atteint 91,37 dollars le baril, contre 83,09 dollars en juillet, soit une hausse d’environ 10 %.

Le Murban des Émirats arabes unis arrive en troisième position, avec un prix moyen de 90,96 dollars le baril. Il est suivi par le Arab Light saoudien, dont le prix moyen s’est établi à 86,52 dollars.

Le Kuwait Export, avec 82,78 dollars le baril, et le Basrah Medium irakien, à 82,04 dollars, complètent le classement.

Une hausse de plus de 10 dollars pour le brut algérien

Le Sahara Blend a enregistré l’une des plus fortes progressions mensuelles parmi les bruts arabes concernés.

Son prix moyen est passé de 83,79 dollars le baril en juillet à 94,32 dollars en août. Cette progression de 10,53 dollars représente une hausse de 12,6 % sur un mois.

Le brut algérien a ainsi non seulement conservé son statut de référence parmi les pétroles arabes les plus valorisés, mais a également creusé l’écart avec plusieurs autres bruts de la région.

À titre de comparaison, le prix moyen du panier de l’Opep a augmenté de 4 % au cours de la même période, passant de 82,99 dollars en juillet à 86,44 dollars le baril en août.

Tous les bruts arabes n’ont toutefois pas suivi la même trajectoire.

Le brut Arab Light saoudien a notamment enregistré une baisse de 1,6 %. Son prix moyen est passé de 87,88 dollars le baril en juillet à 86,52 dollars en août. À l’inverse, le Kuwait Export a progressé d’environ 1 %, passant de 82,02 à 82,78 dollars le baril.

Le Basrah Medium irakien a, pour sa part, enregistré une hausse plus importante, de l’ordre de 5 %. Son prix moyen est ainsi passé de 78,37 dollars en juillet à 82,04 dollars en août.

Le brut libyen Es Sider a également connu une progression marquée, son prix passant de 83,09 à 91,37 dollars le baril.

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Le Brent et le WTI progressent également

La hausse des prix ne s’est pas limitée aux bruts arabes. Les principales références internationales ont elles aussi enregistré une progression au cours du mois d’août.

Le prix moyen du Brent a augmenté de 5 %, pour atteindre 88,08 dollars le baril.

De son côté, le West Texas Intermediate (WTI) a progressé de 4 %, portant son prix moyen à 82,45 dollars le baril.

Ces évolutions interviennent alors que le prix moyen du panier de l’Opep a lui aussi progressé au cours du mois, confirmant une hausse généralisée des principales références pétrolières par rapport à juillet.

En dehors du panier de l’Opep, les références pétrolières d’Oman et de Dubaï ont également enregistré de fortes hausses en août.

Le prix moyen du pétrole d’Oman sur les contrats à terme a augmenté de 13,4 %, passant de 77,52 dollars le baril en juillet à 87,88 dollars en août.

Le brut de Dubaï a connu une progression légèrement supérieure, de 13,6 %. Son prix moyen est passé de 77,18 dollars à 87,71 dollars le baril.

Ainsi, le Sahara Blend algérien s’est distingué en août par son niveau de prix, avec une moyenne de 94,32 dollars le baril, lui permettant de conserver la première place parmi les bruts arabes inclus dans le panier de l’Opep.