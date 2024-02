Le sahara algérien à la une du magazine National Geographic

Dans son numéro de février 2024, le prestigieux magazine National Geographic place sous les feux des projecteurs l’Algérie, dévoilant un musée à ciel ouvert unique en son genre : le parc national du Tassili n’Ajjer, niché au cœur du Sahara algérien.

Pour rappel, National Geographic, le magazine emblématique fondé en 1888, occupe une place prééminente en tant que média dédié à la science, à l’exploration et à la culture.

Reconnu mondialement pour sa longévité et son engagement envers la découverte, National Geographic offre des récits captivants, des reportages photographiques exceptionnels et des enquêtes approfondies sur une multitude de sujets allant des merveilles naturelles aux enjeux environnementaux, en passant par l’histoire, la culture et les sciences contemporaines.

Exploration du Tassili n’Ajjer : un musée à couper le souffle

Le Tassili n’Ajjer, massif montagneux colossal s’étendant sur une superficie impressionnante de 72 000 km2 – équivalente à celle de l’Irlande, demeure souvent méconnu en raison des tensions géopolitiques régionales. Cependant, ce joyau cache un trésor inestimable : 15 000 dessins et gravures se mêlent harmonieusement aux roches de grès jaune orangé, offrant un témoignage millénaire de la créativité humaine.

National Geographic nous invite donc à une exploration fascinante de ce musée à ciel ouvert, mettant en lumière les défis posés par l’accès à ce site exceptionnel. Les photographies époustouflantes accompagnent des récits captivants, offrant aux lecteurs une plongée immersive dans cette oasis artistique préservée au cœur du désert.

National Geographic dévoile des enquêtes scientifiques inédites

Outre le Tassili n’Ajjer, le numéro de février dévoile le microcosme exubérant des mares formées par les pluies du printemps en Algérie. Ces étendues d’eau éphémères abritent une vie bouillonnante. National Geographic nous entraîne dans un voyage visuel à travers ces écosystèmes fragiles, révélant le cycle de vie complexe de leurs habitants, qui, lorsqu’une mare s’assèche, migrent vers la forêt environnante pour revenir l’année suivante lors de la reformation de l’étendue d’eau.

Enfin, le magazine nous plonge dans les eaux de l’Atlantique Nord, dévoilant les conséquences des hivers doux sur la survie des phoques. Des enquêtes inédites et des actualités scientifiques enrichissent ce numéro, offrant un regard approfondi sur les défis environnementaux contemporains.

Ainsi, National Geographic continue ainsi sa mission de sensibilisation à la beauté et à la fragilité de notre planète, invitant ses lecteurs à s’émerveiller devant la diversité de l’Algérie et de ses trésors naturels. Ce numéro de février 2024 promet une aventure captivante, combinant exploration, préservation et fascination pour les merveilles de notre monde.