Le Royaume-Uni serre la vis : de nouvelles conditions pour obtenir la résidence permanente

Le Royaume-Uni envisage de resserrer l’accès au statut de résident permanent, en ajoutant des critères comme un niveau d’anglais avancé et la participation à des activités bénévoles, selon une annonce de la ministre britannique de l’Intérieur.

Pour réduire l’immigration, Shabana Mahmood proposera lundi de conditionner l’accès au titre de séjour permanent à de nouvelles conditions strictes. Il faudra désormais justifier d’un haut niveau d’anglais, d’un emploi et d’heures de travail bénévole.

Dans un communiqué précédant le discours de la ministre à Liverpool, le parti travailliste a affirmé que les migrants légaux devront désormais prouver « leur contribution à la société britannique » pour mériter le droit de rester au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, obtenir un titre de séjour permanent était possible après cinq ans de travail ou en ayant un lien familial (conjoint, parents…) dans le pays. Ce statut offrait le droit de vivre, de travailler et de bénéficier des aides sociales.

Qui sera concerné par les nouvelles règles d’obtention de la résidence permanente ?

Shabana Mahmood propose de rendre les conditions d’obtention de titres de séjour permanents plus strictes en ajoutant de nouveaux critères : il faudra notamment avoir un emploi, ne pas avoir de casier judiciaire, cotiser à l’assurance nationale, justifier d’un haut niveau d’anglais, ne pas toucher d’aides sociales et s’engager dans des activités bénévoles locales.

Cette proposition fait suite aux annonces de Reform UK, le parti d’extrême droite qui devance actuellement le Labour dans les sondages. Ce dernier avait promis, s’il arrivait au pouvoir, de supprimer le titre de séjour et d’obliger tous les migrants, y compris ceux déjà régularisés, à renouveler leur visa tous les cinq ans.

Par ailleurs, le Premier ministre, Keir Starmer, a vivement critiqué ce projet, qualifiant la proposition de Reform UK « d’immorale et de raciste » : « c’est complètement différent que l’on va s’en prendre à des personnes qui sont légalement ici et de commencer à les expulser » a-t-il déclaré dimanche.

163 000 personnes régularisées au Royaume-Uni en 2024

Le nombre de titres de séjour permanents accordés en 2024 a atteint 163 000 documents, soit une augmentation de 35% en un an. Face à cette hausse, le gouvernement britannique a déjà prévu de doubler la durée de résidence requise pour l’obtenir, la faisant passer de cinq à dix ans.

Nouvellement nommée ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood compte confirmer sa ligne dure lors de son discours devant les militants travaillistes. Elle envisage d’affirmer qu’elle n’hésitera pas à s’attaquer à l’immigration.

Cette question est d’autant plus sensible que plus de 33 000 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes anglaises à bord d’embarcations de fortune depuis le début de l’année, ce qui constitue un record pour cette période.

