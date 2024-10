Le Royaume-Uni modifie la gestion des visas : ce qui change pour les Algériens

Le Royaume-Uni s’apprête à changer de prestataire pour la gestion des demandes de visas dans plusieurs régions du monde, y compris en Algérie. Ce changement vise à améliorer les services offerts aux demandeurs, mais entraîne également des modifications importantes dans les procédures.

Voici tout ce que vous devez savoir pour préparer votre demande de visa britannique depuis l’Algérie.

Depuis 2014, TLScontact, filiale du groupe Teleperformance, était le principal partenaire du gouvernement britannique pour la gestion des demandes de visas dans plusieurs pays, dont l’Algérie. Ce prestataire était chargé de la collecte des documents, de la gestion des données biométriques et de la coordination des rendez-vous dans les centres de visas.

Cependant, à la fin de 2023, le Royaume-Uni a attribué un nouveau contrat global à VFS Global, leader mondial de la gestion externalisée des demandes de visas. Déjà partenaire du gouvernement britannique depuis 2003, VFS Global prendra donc progressivement le relais de TLScontact dans plusieurs régions, y compris en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale.

Un déploiement progressif des nouveaux centres

Dans le cadre de ce contrat, VFS Global déploiera alors 240 centres de services de visas et de citoyenneté (Visa and Citizenship Application Service – VCAS) dans 142 pays à travers le monde. En Algérie, ce changement prendra effet à partir du 22 octobre 2024. Les demandeurs de visa devront désormais se rendre dans les centres gérés par VFS Global pour soumettre leurs dossiers.

Le gouvernement britannique a indiqué que cette transition vise à optimiser les services fournis aux demandeurs de visas. Parmi les améliorations attendues, on note des rendez-vous plus courts et un délai moyen de récupération des passeports réduit à 20 minutes.

Ce changement concerne alors l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Les autres régions ne sont pas affectées par cette transition.

À partir du 22 octobre 2024, VFS Global opérera dans les centres de demande de visa des pays suivants : Algérie, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Île Maurice, Kenya, Madagascar, Maroc, République démocratique du Congo, Seychelles, Tunisie.

Dès le 5 novembre 2024, VFS Global étendra ses services aux pays suivants : Chypre (Nord), France, Irak, Israël, Jordanie, Liban, Territoires palestiniens occupés, Turquie, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan.

VISA Royaume-Uni : ce qui change pour les demandeurs de visa en Algérie

Si vous avez déjà pris un rendez-vous avec TLScontact avant le 22 octobre 2024, vous devez vous présenter comme prévu à l’adresse indiquée dans votre courriel de confirmation. Les demandes en cours ne seront pas affectées par ce changement de prestataire.

Cependant, si vous devez modifier votre rendez-vous après cette date, il est possible que vous ayez à payer à nouveau les frais d’utilisation obligatoires (Mandatory User Pay – MUP). Dans ce cas, le gouvernement britannique conseille de contacter TLScontact pour demander un remboursement des frais déjà payés.

Les demandeurs recevront des communications donc par e-mail de la part de TLScontact et de VFS Global pour les informer des étapes à suivre. Il est important de consulter régulièrement votre boîte de réception et de vérifier les courriels provenant de ces prestataires pour ne manquer aucune information cruciale.

Selon les autorités britanniques, ce changement de prestataire n’affectera ni la décision concernant votre demande de visa, ni les délais d’approbation. Les critères d’éligibilité et les exigences documentaires restent les mêmes. Toutefois, il est recommandé de se familiariser avec les nouvelles procédures mises en place par VFS Global pour éviter tout retard ou complication.

Introduction de l’autorisation de voyage électronique (ETA) en 2025

Parallèlement au changement de prestataire pour la gestion des visas, le Royaume-Uni introduira dès 2025 une Autorisation de Voyage Électronique (Electronic Travel Authorization – ETA) pour les visiteurs étrangers actuellement exemptés de visa. Ce système vise à renforcer la sécurité aux frontières tout en simplifiant les démarches pour les voyageurs.

L’ETA sera obligatoire pour les visites de courte durée, qu’il s’agisse de tourisme, d’affaires ou de transit. Les voyageurs devront la demander en ligne avant leur départ en fournissant des informations personnelles, des détails sur leur passeport et leur itinéraire. Le coût de l’ETA est fixé à 10 £, soit environ 12 €.

Quelles sont les dates clés et pays concernés ?

Le déploiement de l’ETA se fera en plusieurs phases :

À partir du 8 janvier 2025 : Les citoyens de 49 pays, principalement d’Amérique, d’Asie et d’Océanie, devront posséder une ETA pour entrer au Royaume-Uni.

: Les citoyens de 49 pays, principalement d’Amérique, d’Asie et d’Océanie, devront posséder une ETA pour entrer au Royaume-Uni. À partir du 2 avril 2025 : L’exigence de l’ETA s’étendra aux voyageurs de 34 pays européens, y compris les pays de l’espace Schengen.

Bien que l’Algérie ne figure pas sur la liste des pays exemptés de visa, ce nouveau dispositif pourrait influencer les politiques migratoires futures et les conditions d’entrée pour les ressortissants algériens. Il est donc conseillé de se tenir informé des évolutions en matière de visas et d’autorisations de voyage.

Comment demander l’ETA ?

Les voyageurs concernés pourront soumettre leur demande d’ETA via le portail officiel du gouvernement britannique (www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorization-eta) ou en utilisant l’application mobile UK ETA disponible sur l’App Store et le Google Play Store. Le processus est entièrement en ligne et vise à être rapide et efficace.