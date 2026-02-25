Le Royaume-Uni lance l’e-visa : ce qui change pour les Algériens dès ce 25 février 2026

Le système d’entrée au Royaume-Uni se modernise. L’ambassade britannique à Alger vient d’officialiser le passage au « tout numérique » pour les demandes de visa, permettant aux voyageurs d’obtenir ce précieux document plus facilement, effectif dès ce mercredi 25 février 2026.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook officielle, l’ambassadeur a confirmé le passage au e-visa pour les ressortissants algériens. Désormais, le visa est entièrement dématérialisé et ne nécessite plus de vignette physique sur le passeport.

L’ambassadeur a indiqué qu’au moment du dépôt de la demande, les usagers fourniront leurs empreintes et photos (données biométriques) tout en gardant leur passeport avec eux. Selon lui, ce format numérique garantit à la fois une meilleure sécurité et une procédure plus fluide.

Le nouveau visa numérique entre en vigueur

L’année 2026 marque la fin du visa papier pour le Royaume-Uni. Depuis la mi-janvier, un système hybride (vignette + numérique) est en place pour les nouveaux demandeurs, tandis que les anciens titres sont déjà accessibles en version digitale sur la plateforme UKVI. Ce document numérique certifie officiellement votre situation migratoire. Il détaille précisément qui vous êtes, le type de séjour autorisé et vos droits (notamment en matière d’emploi ou de formation) sur le sol britannique.

La transition vers le visa électronique (e-visa) s’adresse désormais à presque tous les profils. Que vous soyez résident de longue durée (plus de 6 mois) ou de passage (travail, études, tourisme, transit), vous êtes concerné par cette numérisation.

Si votre titre de séjour actuel est physique et sans date d’expiration, vous pouvez migrer volontairement vers le numérique. Il vous suffit de soumettre une demande de « visa électronique sans limite de temps » pour simplifier la gestion de votre statut.

Comment utiliser l’e-visa pour voyager au Royaume-Uni ?

Ce nouveau dispositif dématérialisé remplace désormais tous les anciens formats physiques : les permis et cartes de séjour biométriques (BRP/BRC), ainsi que les traditionnels tampons à l’encre et vignettes autocollantes dans les passeports.

Pour accéder à votre e-visa, la création d’un compte UK Visas and Immigration (UKVI) est obligatoire. Cette démarche est simple, gratuite, et vous permet de :

Consulter votre situation numérique en temps réel.

Mettre à jour vos informations personnelles sans frais.

Une fois votre demande validée par les autorités britanniques, votre visa électronique est activé automatiquement. Vous pourrez alors générer des codes de partage sécurisés. Ces codes sont essentiels pour prouver vos droits (travail, logement, etc.) auprès de tiers, sans avoir à montrer de documents physiques.

