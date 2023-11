Le romancier algérien Waciny Laredj lauréat du prix du Sultan Qaboos à Oman

Le Sultanat d’Oman a organisé la 10ᵉ édition du prix du Sultan Qaboos pour la culture, les arts et la littérature. L’événement a vu la participation de plusieurs artistes et créateurs en provenance de plusieurs pays arabes. Cette récompense est décernée de façon périodique, tous les deux ans, aux meilleurs créateurs omanais et arabes.

Par ailleurs, placé sous l’égide du centre supérieur du Sultan Qaboos pour la culture et les sciences, le prix a pour objectif de promouvoir la création d’œuvres culturelles et artistiques et de contribuer au développement des civilisations.

Le romancier algérien Waciny Laredj primé à Oman

En l’occasion de cette 10ᵉ édition, les organisateurs de cet événement ont attribué le prix du Sultan Qaboos pour le meilleur roman au talentueux écrivain algérien Waciny Laredj. Tandis que le prix du Sultan Qaboos dans la catégorie des études de l’information et la communication a été accordé au chercheur omanais Abdallah Ben Khemis El Kindi. Cette année, les organisateurs n’ont accordé le prix de la catégorie des réalisations cinématographiques à aucun des participants.

Waciny Laredj, un écrivain algérien de renom, qui se situe au croisement de plusieurs cultures. L’histoire de sa vie, mais aussi ses œuvres, témoignent d’un parcours d’un romancier hors norme. Étant encore jeune, Waciny choisit Damas pour suivre ses études supérieures et y passe 10 ans, avant de revenir enseigner à l’université d’Alger. En 1994, il quitte le pays pour s’installer en France et enseigner la littérature à la Sorbonne.

Le romancier compte alors, en son actif, plusieurs œuvres. Dont, les « Ailes de la reine », le « Livre de l’Émir et « fleurs d’amandier ». En remportant le prix du Sultan Qaboos, Waciny Laredj n’est pas à son coup d’essai, il compte déjà une belle collection de trophées. Notamment, le prix national du roman algérien pour son livre « Chouroufât bahr al-chamâl » (les balcons de la mer du Nord » et le Grand prix de la littérature arabe pour « Kitâb al-amîr ».

وعن فرع #الآداب – مجال #الرواية، فاز الروائي الجزائريّ واسيني الأعرج بـ #جائزة_السلطان_قابوس_للثقافة_والفنون_والآداب في نسختها العاشرة التقديريّة والمخصصة للعرب. pic.twitter.com/5pPHykIRMk — جائزة السلطان قابوس (@sqaward) November 8, 2023

