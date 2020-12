Le Roi Numide Syphax réhabilité à Ain Timouchent

C’est durant sa visite qu’il avait effectué à la Wilaya de Ain Timouchent, que le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El-Hachemi Assad, avait procédé à l’inauguration d’une stèle du Roi Numide Syphax.

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El-Hachemi Assad, avait indiqué que cette inauguration entrait dans le cadre de l’engagement de l’état dans la réhabilitation des personnalités historiques de l’Algérie, et ce afin de faire connaitre ces dernières auprès du grand public.

L’inauguration de la stèle

Cette stèle du Roi Numide Syphax, érigée dans la ville de Ain Timouchent, vient suite à un colloque international intitulé « Le royaume Masseyssile … Syphax et le congrès de Siga 206 A-J », organisé dans cette ville, et qui a vu la participation de plusieurs personnalités de renom et d’une pléiade de spécialistes en histoire et en archéologie venues de différentes régions du pays et du monde.

C’est le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El-Hachemi Assad, en compagnie de plusieurs représentants des autorités de la wilaya de Ain Timouchent, qui a inauguré cette stèle du roi numide Syphax dans la daïra de Oulhaça.

« Ce monument est érigé conformément aux recommandations de la rencontre scientifique que la wilaya de Aïn Timouchent a abritée en septembre 2018, avec la participation d’éminents savants et chercheurs nationaux et internationaux en histoire. Une façon de noter l’engagement et les efforts de l’État en matière de réhabilitation de la culture et de l’histoire » a indiqué Si El-Hachemi Assad.

Plusieurs activités culturelles

Durant cette journée qui a vu l’inauguration de la stèle du Roi Syphax, le SG du HCA, avait également pu assister à un cours de Tamazight à l’école primaire Harchaoui-Mohamed, dans la wilaya de Ain Timouchent, ou il y a 119 groupes éducatifs où la langue Amazighe est enseignée.

El Hachemi Assad avait également visité une exposition sur les arts et les cultures Amazighes dans la salle d’exposition du département archéologique de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés à Ain Temouchent, ou plusieurs objets archéologiques qui datent de la préhistoire et de l’âge de la pierre, sont exposés à côté d’autres de l’ère punique et libyque.