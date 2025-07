Le Roi du Maroc tend la main à l’Algérie et prône une solution pacifique au Sahara

À l’occasion du 26e anniversaire de son accession au trône, le roi du Maroc Mohammed VI a adressé un discours à la nation. Il a encore une fois tendu sa main à l’Algérie.

D’emblée, il a insisté sur le bon voisinage envers le peuple algérien qu’il considère comme un peuple frère. « Notre souci de conforter la place du Maroc en tant que pays émergent va de pair avec Notre engagement réitéré à demeurer ouverts sur notre environnement régional et plus particulièrement sur notre voisinage immédiat avec le peuple algérien frère ».

Et d’ajouter : « En Ma qualité de Roi du Maroc, Ma position est claire et constante : le peuple algérien est un peuple frère que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain, particulièrement par la langue, la religion, la géographie et le destin commun ».

En quête de dialogue

En parlant de l’Algérie, le roi du Maroc n’a pas caché d’exprimer son souhait de régler le conflit politique qui oppose les deux pays, en ce qui concerne notamment la question du Sahara Occidental. À cet effet, il tend encore une fois sa main à notre pays, en se disant disposé à un dialogue « fraternel et sincère ».

« Pour toutes ces considérations, J’ai constamment tendu la main en direction de nos Frères en Algérie. J’ai également exprimé la disposition du Maroc à un dialogue franc et responsable ; un dialogue fraternel et sincère portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays », a-t-il avoué.

Vers l’union du Maghreb

Dans ce même contexte, Mohammed VI a exprimé son attachement au principe d’unité entre les deux peuples marocain et algérien, ancré dans une histoire et une culture communes. « Notre attachement inébranlable à la politique de la main tendue en direction de Nos Frères en Algérie procède de l’intime conviction que Nous portons en Nous, quant à l’unité de nos peuples et à notre capacité commune à dépasser cette situation regrettable », a-t-il souligné.

Enfin, le roi du Maroc appelle également à l’union du Maghreb. « Nous réaffirmons également notre attachement à l’Union du Maghreb dont nous sommes persuadés qu’elle ne pourra se faire sans l’implication conjointe du Maroc et de l’Algérie, aux côtés des autres États frères ». Reste à savoir maintenant si le discours de Mohammed VI va susciter une réaction de la part de l’État algérien.

À noter que les relations entre l’Algérie et le Maroc ne cessent de dégrader depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 2021.

