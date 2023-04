Vivre de sa passion est la plus belle chose qui puisse arriver à l’être humain moderne. Peu importe le domaine, le prestige ou les bénéfices, ce qui compte, c’est d’aimer ce qu’on fait. C’est exactement ce qu’explique le « roi des épices » algérien en vidéo. Commerçant passionné que la renommée précède, Hacen, à la tête de « Sidi Moulay Épices » livre un témoignage émouvant sur son amour des épices, son parcours et ses spécialités.

À LIRE AUSSI : Alger : le restaurant « le Roi de la Loubia » séduit de nouveau

« Épices Sidi Moulay » à Alger, une passion qui se transmet de père en fils

De génération en génération, la famille de Hadj Hacen l’épicier s’est transmis le savoir-faire ancestral pour commercer dans les épices. Les couleurs, les goûts, les saveurs, tous ces aspects, Hassan les maîtrisent sur le bout des doigts (et de la langue). Un héritage familial qui lui a permis de se faire un nom dans le domaine, et d’acquérir de nombreux clients. Mais pas que, Hacen a aussi gagné en expérience en passant 17 ans en Inde, pays réputé pour ses épices. Aujourd’hui, il compte parmi les marchands d’épices les plus connus de la capitale. Son business fleurit non seulement à cause de son expérience, mais aussi grâce à son amour du métier « C’est ma passion, je suis né dans les épices, j’y ai grandi » explique-t-il.

À LIRE AUSSI : TASTEATLAS AWARDS : la cuisine algérienne élue meilleure en Afrique

View this post on Instagram A post shared by Jow Plus (@jowplus)

Hacen est aujourd’hui à la tête de plusieurs magasins à Alger et Oran. Il propose un assortiment d’épices bio et de produits d’importation (nouilles chinoises, Tabasco…). Dans une interview récente, ce dernier révèle aussi faire dans le mélange d’épices sur mesure. Le « Ras el Hanout » comme on l’appelle communément est une de ses spécialités. Pour Hadj Hacen, son métier est un art qui lui apporte beaucoup de fierté « Il y a des gens qui dessinent des tableaux, moi, je dessine des goûts de plats avec mes mélanges d’épices ».