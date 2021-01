« Le roi Chachnaq est issu d’une tribu libyque », affirme la Libye

Le Ministère libyen de la Culture a réagi, jeudi passé, à l’inauguration de la statue du roi Chachnaq dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l’occasion de la célébration du nouvel an Amzigh, Yennayer 2971, et a affirmé qu’il est issu de la tribu libyque des Mâchaouach.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, 14 janvier, en réaction à l’inauguration de la statue du roi Chachnaq dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l’occasion de la célébration du nouvel an Amzigh, Yennayer 2971, le Ministère libyen de la Culture a revendiqué la paternité du roi Amazigh Chachnaq et a affirmé qu’ « en se référant à tous les ouvrages de haut niveau en termes de crédibilité et de précision, le roi Chachnaq Ier est d’origine Amazigh et est issu de la tribu libyque des Mâchaouach ».

Selon la même source, « Chachnaq Ier a régné sur l’Égypte et a réussi à prendre le pouvoir en Égypte et porter le titre de Pharaon, instituant ainsi le règne de sa dynastie, la XXIIe dynastie, vers l’an 950 avant le Christ, qui a régné pendant deux siècles (…) ».

« Chachanq Ier est cité dans l’Ancien Testament biblique après la prise d’Hyérosolyme, actuelle Jérusalem », a détaillé le communiqué du Ministère libyen de la Culture avant de rajouter qu’ « un rapport basé sur des documents historiques sera publié au courant de la semaine prochaine ».

Il est important de noter que ce communiqué intervient en réaction à la polémique qu’ont suscité les origines du roi Amazigh Chachnaq sur les réseaux sociaux.

Le wali de Tizi Ouzou interdit le financement des stèles

Selon les informations rapportées par nos confrères de Liberté, « le wali de Tizi Ouzou a adressé un courrier aux Présidents des Assemblées populaires communales (APC) dans lequel il interdit tout financement de stèle ou de monument historique sans l’aval des autorités », et ce en s’appuyant sur « l’arrêté interministériel du 28 janvier 2001, fixant les modalités de classification des cimetières de chouhada, stèles et monuments historiques ».

« Dorénavant, aucun financement sur les budgets locaux ne doit être prévu, sauf après agrément du dossier par la commission de wilaya, dont le secrétariat est assuré par la direction des moudjahidine », a indiqué la même source citant le courrier en question.

Rappelons que cette décision intervient peu de temps après l’inauguration de la statue géante du roi berbère Chachnaq au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, à l’occasion de la célébration du nouvel an Amazigh, Yennayer 2971.