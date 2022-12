Le roi Abdallah II de Jordanie en Algérie sur invitation de Tebboune

Selon un communiqué de la présidence de la république, sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, roi du Royaume hachémite de Jordanie, a entamé une visite d’Etat de deux jours en Algérie, à partir d’aujourd’hui, le samedi 03 décembre 2022 et ce sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

» A l’invitation de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Sa Majesté le Roi Abdallah, Roi du Royaume frère Hachémite de Jordanie, entame une visite d’Etat de deux jours en Algérie, à partir de ce samedi , 03 décembre 2022. » Peut-on lire dans le communiqué rendu public par la Présidence de la République.

Algerie – Jordanie : planification de la tenue d’une Commission mixte

Le 15 octobre passé, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’était entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Al-Safadi.

A l’issue de cette rencontre le vice-Premier ministre jordanien, Ayman Al-Safadi, avait révélé que « les discussions entre les deux parties ont porté sur la planification concrète pour la tenue de la Commission mixte algéro-jordanienne ». Et ce, dans le but « d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme, de l’éducation et de l’investissement ».

De plus , il avait fait savoir que « plusieurs accords évoqués font l’objet d’un dialogue en vue d’élargir la coopération en matière d’enseignement et d’investissement, et dans le domaine médical et autres ».

À cet effet, le Chef de la diplomatie du Royaume de Jordanie avait indiqué que les deux parties ont convenu « de mettre en place un groupe de travail relevant des Ministères des Affaires étrangères algérien et jordanien », afin « d’inclure toutes les parties concernées par la coopération bilatérale dans tous les domaines.