Le retour du public dans les stades autorisé : ce qu’il faut savoir

La décrue du nombre d’infections à la covid-19 constatée depuis quelques semaines a permis au premier ministère d’annoncer le 13 septembre de nouvelles décisions relatives à la situation sanitaire. Il s’agit en effet de l’allègement du confinement partiel et des mesures préventives qui vont avec.

Dans ce contexte favorable à la reprise de certaines activités gelées par la crise sanitaire, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé hier jeudi 16 septembre la réouverture des stades et des salles de sports aux supporters. Cependant, ces derniers sont obligés de présenter une carte de vaccination (pass-sanitaire) pour y accéder.

Une condition fixée par le ministère susmentionnée afin d’éviter d’autres catastrophes et de contrôler une éventuelle quatrième vague. Les stades et salles de sport représentent de ce fait le premier lieu public dont l’accès requiert un pass sanitaire. Une décision qui risque évidemment de s’étendre sur les autres secteurs.

Il convient de préciser que l’information a été annoncée par le biais d’un communiqué publié par le ministère de la Jeunesse et des Sports. « Il a été décidé de rouvrir les infrastructures sportives publiques et privées et la reprise de toutes les activités et compétitions dans toutes les disciplines, et ce, dans le respect strict du protocole sanitaire.

Levée d’interdiction de certaines activités et Réaménagement des horaires

Rappelons que le premier ministère a annoncé le 13 septembre, la levée de la fermeture des marchés automobile d’occasion, des salles de sport et omnisports, les centres culturels, ainsi que les maisons de jeunes et les bibliothèques.

Cependant, les rassemblements et regroupement familial, notamment la célébration des mariages et de circoncision et autres événements, demeurent strictement interdits, tout imposant des sanctions de « retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l’interdiction en vigueur ».

D’un autre coté, Les horaires du confinement ont été modifiés. Désormais, il sera de 22 heures jusqu’à 5 heures du matin du lendemain, au lieu de 22 h 00 à 06 h 00. Ajoutons à cela, la levée du confinement dans certaines wilayas