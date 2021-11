Les stars ne font pas toujours couler beaucoup d’encre et n’occupent pas les Unes des journaux grâce à leurs oeuvres artistiques, parfois c’est parce qu’il se retrouvent dans des polémiques et des controverses, c’est le cas de Shirine Boutella.

L’actrice franco-algérienne se retrouvent souvent dans des controverses à cause des films dans lesquels elle participe à l’instar de « Papicha ». Récemment, elle faisait l’objet d’un déferlement de haine à cause de sa plus récente participation dans la première série française de Noël « Christmas Flow » . La mini série Netflix composée de trois épisodes n’a pas suscité l’indignation du public algérien concernant les performances de la protagoniste de la série « Lila » jouée justement par Shirine Boutella, c’était plutôt les scènes jugées « non-conformes à la culture arabo-musulmane » des algériens.

Des propos insultants allant jusqu’à dire que Shirine ne représente nullement le peuple et particulièrement la femme algérienne. Une vague de critique et de haine auxquelles l’actrice et l’influenceuse Boutella a dû faire face. Sa réponse? « les algériens ne sont ni exemplaires, ni sacrés. j’ai honte que mon nom soit lié à des personnes qui pensent de la sorte ».

Elle n’est pas la bienvenue

Inutile de rappeler que l’actrice ne fait pas l’unanimité, encore moins après sa « riposte » aux critiques qu’elle avait reçues. Le mécontentement à son égard est flagrant notamment avec son retour Algérie qui serait pour des raisons purement professionnelles, le tournage d’une nouvelle série. Des vidéos et des photos relayées sur les réseaux sociaux montrant Shirine dans les rues de Tlemcen a suscité l’incompréhension.

Ainsi, faisant comprendre à la franco-algérienne qu’elle n’est pas la bienvenue suite aux propos qu’elle a tenus qui auraient sous-entendu que l’actrice n’est pas fière de son origine algérienne.