Le réseau routier fait peau neuve : d’importants travaux lancés dans plusieurs wilayas

Longtemps pointé du doigt par les usagers pour sa dégradation sur plusieurs axes, le réseau routier connaît un nouveau souffle avec le lancement de chantiers de modernisation dans plusieurs wilayas. Des opérations qui visent à améliorer la circulation et à répondre aux besoins quotidiens des conducteurs sur les routes du pays.

Ce samedi, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a fait le point. Skikda, Boumerdès, Oum El Bouaghi, Béchar et Constantine figurent parmi les wilayas concernées. Travaux de renforcement, dédoublements, réparations après intempéries. Tour d’horizon des axes qui vont changer.

Sur la RN 44A à Skikda et les axes stratégiques de Boumerdès : le renforcement des liaisons vitales

Dans la wilaya de Skikda, les engins sont entrés en action sur le tronçon El Ghedir – Ramdane Djamel, le long de la RN 44A. Ce segment bénéficie d’un projet de renforcement destiné à supporter un trafic toujours plus lourd. Parallèlement, les autorités ont lancé le dédoublement des RN 85 et 03, deux artères essentielles pour la desserte locale et le transport des marchandises.

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À Boumerdès, deux chantiers majeurs retiennent l’attention :

Le renforcement de la RN 68, qui relie Cap Djinet à Bordj Menaïel.

La mise à niveau du CW 30, une route secondaire mais très utilisée par les navetteurs.

Modernisation du réseau routier : Oum El Bouaghi répare ses axes endommagés, Béchar panse les plaies des inondations

À l’est, la wilaya d’Oum El Bouaghi poursuit sans interruption la maintenance de plusieurs sections endommagées. Deux axes concentrent les efforts :

La rocade sud.

La RN 10, couloir stratégique nord-sud.

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Plus à l’ouest, le contexte devient plus urgent. À Béchar, les équipes réhabilitent les infrastructures de base détériorées par les récentes inondations. Le pont de Tenkroud, situé à l’entrée de Béchar nouveau, fait l’objet de travaux d’extension pour prévenir de nouvelles coupures en cas de fortes pluies.

Constantine en phase finale : les RN 79 et 27 bientôt dédoublées

Si plusieurs régions commencent tout juste leurs chantiers, Constantine touche au but. Les projets de dédoublement des routes y entrent dans leurs phases finales, notamment sur deux axes :

La RN 79.

La RN 27.

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Une fois livrés, ces tronçons doubleront leur capacité d’absorption du trafic, réduisant les bouchons chroniques aux heures de pointe. Le ministère précise que l’ensemble de ces projets « s’inscrivent dans une vision globale visant à moderniser le réseau routier, à améliorer son efficacité et à renforcer son rôle en tant que moteur essentiel de développement dans les différentes régions du pays ».