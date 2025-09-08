Le réseau postal s’élargit avec 600 nouveaux GAB multi-services (retraits et dépôts)

L’année 2025 marque une étape décisive dans la démocratisation de l’accès au cash. Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé un déploiement massif d’appareils GAB sur l’ensemble du territoire national.

Le réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB) a connu une croissance significative au cours de l’année en cours. Pas moins de 600 nouveaux appareils ont été installés, portant le parc national total à 2 596 guichets automatiques, répartis sur l’ensemble des wilayas du pays.

Cette impulsion ne montre aucun signe d’essoufflement. Le ministère a programmé l’acquisition de 300 appareils supplémentaires d’ici la fin de l’année 2025, suivi par l’installation de 700 autres unités au cours de l’année 2026. Cette expansion progressive et planifiée vise à combler les lacunes en matière de couverture et à répondre à une demande croissante.

Retrait et dépôt d’argent sur la même machine : des fonctionnalités élargies pour une meilleure expérience utilisateur

La modernisation du réseau ne se limite pas à une augmentation quantitative. Les nouveaux guichets acquis intègrent des fonctionnalités avancées, transformant le simple distributeur en point de service polyvalent. Désormais, les citoyens peuvent effectuer des opérations de retrait et de dépôt d’argent sur une même machine.

Cela vise à soulager significativement la pression exercée sur les bureaux de poste physiques. Permettant à ces derniers de se concentrer sur des services plus complexes et d’améliorer la qualité d’accueil.

De plus, selon le communiqué, ces équipements doivent « améliorer la fluidité des opérations et garantir une meilleure accessibilité aux citoyens ».

GAB en Algérie : disponibilité renforcée grâce à la maintenance et aux espaces libres-service

L’autre axe majeur de ce déploiement repose sur la fiabilité. Le ministère assure qu’un programme rigoureux de maintenance a permis d’élever le taux de disponibilité du réseau à plus de 97 %. L’approvisionnement en liquidités, souvent source d’inquiétude, est également présenté comme « régulièrement assuré », notamment durant les périodes de forte affluence.

Parallèlement, 62 espaces libres-service sont désormais opérationnels. Accessibles 24h/24 et 7j/7, ils permettent aux usagers de profiter des services sans contrainte horaire. D’ici peu, 54 autres espaces du même type viendront s’ajouter, en priorité dans les zones fortement peuplées.

Enfin, cette feuille de route technique et ambitieuse vise in fine à rapprocher le service public du citoyen, en lui offrant une autonomie accrue et en modernisant en profondeur l’écosystème financier algérien.