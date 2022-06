Le recteur de la mosquée de Paris chez Tebboune : l’Islam au menu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu , ce lundi 27 juin 2022, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, selon un communiqué rendu public par la présidence de la république.

« Aujourd’hui, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le Dr Chemseddine Hafeez, qui lui a fait un exposé complet sur les activités de cette ancienne institution religieuse, le remerciant pour son aimable invitation aux jeunes de la communauté algérienne lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Méditerranéens. » Lit-on sur le communiqué de la Présidence de la République.

« Le président a remercié le recteur de la Grande Mosquée de Paris pour tous les efforts déployés et le rôle de cet édifice religieux pour refléter l’image lumineuse de l’islam en diffusant la modération et la tolérance, et en combattant l’extrémisme sous toutes ses formes. En renouvelant à cette occasion, son plein soutien au recteur et en assurant que l’Algérie est à ces cotés pour faire aboutir la noble et haute mission de la Mosquée. » Poursuit ce même communiqué.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait été reçu en décembre 2021 par Tebboune

Le 09 décembre 2021, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz.

Le chef d’Etat Tebboune avait assuré au recteur de la Grande Mosquée de Paris, son soutien absolu en ce qui concerne la gestion de cet édifice spirituel. Il avait aussi donné au recteur des directives pour poursuivre ses efforts en améliorant les performances de cette institution, et ce, en adoptant le juste milieu et la modération et en luttant contre l’extrémisme.