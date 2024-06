Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, appelle à se mobiliser contre l’extrême droite

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz appelle à la mobilisation pour contrer l’extrémisme. Son message résonne dans le contexte de la montée du Front National aux élections européennes et des prochaines élections législatives.

En effet, Chams-Eddine Hafiz, figure influente de la communauté musulmane en France, a lancé un appel pressant aux imams et aux leaders religieux musulmans. Il les exhorte à se mobiliser contre la montée de l’extrême droite, observée lors des récentes élections européennes. Selon lui, cette situation met en péril l’unité et les valeurs républicaines de la France.

Les élections législatives, prévues pour les 30 juin et 7 juillet, sont cruciales pour la communauté musulmane. Hafiz souligne l’importance de leur participation active afin d’empêcher l’extrême droite de gagner du terrain politique.

L’appel du recteur intervient au lendemain de l’annonce par le Président de la République de la dissolution de l’Assemblée nationale. Hafiz décrit cette décision comme un acte audacieux mais risqué, plongeant le pays dans une période d’incertitude et d’instabilité.

Il s’inquiète des conséquences potentielles d’une alliance avec le parti de Marine Le Pen, qu’il qualifie de “mariage forcé” pouvant mener à un retour des idées les plus sombres de l’histoire française. Hafiz craint que cela n’ouvre la voie à l’Élysée pour des héritiers de Pétain.

Défendre les valeurs républicaines

Hafiz insiste sur la nécessité de surmonter les divergences internes et de se concentrer sur l’essentiel : la défense des valeurs républicaines. Face à la montée de ceux qui prônent la division et la haine, il appelle les partis républicains à s’unir et à proposer une alternative claire et cohérente.

Il rappelle que la grandeur de la France repose sur son unité, sa diversité et son engagement envers la démocratie. Ne pas permettre à l’histoire de se répéter est un devoir moral pour tous les citoyens et partis républicains.

Dans un contexte où le terme “musulman” ou “maghrébin” devient synonyme de menace et d’hostilité, Hafiz dénonce vivement les discours de haine dirigés contre ces communautés. Il souligne que ces discours les plongent dans les eaux troubles de l’extrême droite.

Il critique également le rôle des médias principaux dans la montée de Marine Le Pen et de son mouvement. Les médias, selon Hafiz, ont amplifié la voix de l’extrême droite, contribuant à sa popularité croissante.

Rôle des Lieux de Culte et Appel à la Participation

Le Recteur de la grande Mosquée de Paris lance donc un appel formel à toutes les mosquées affiliées à la Grande Mosquée de Paris, et au-delà, pour sensibiliser les fidèles aux dangers actuels. Il les encourage à participer activement aux choix politiques qui détermineront l’avenir de la société française.

Les lieux de culte doivent jouer un rôle crucial en rappelant à chaque croyant l’importance de son vote et de son engagement civique. Le recteur insiste sur le fait que la neutralité en ces temps critiques n’est pas une option. Chacun doit contribuer à la construction d’une société où chacun peut vivre avec dignité et paix, indépendamment de sa croyance, de son origine ou de sa situation sociale.

Hafiz souligne que s’abstenir de voter n’est pas un acte de neutralité, mais une renonciation à son pouvoir et à sa responsabilité. Cela permet aux forces de division et de haine de s’implanter au cœur de la République. Il exhorte les imams à utiliser leur tribune pour sensibiliser davantage leurs fidèles.

“Le vote est un acte civique essentiel, et chaque voix compte”, déclare Chams-Eddine Hafiz. Il insiste sur l’importance de participer activement aux élections pour garantir un avenir fondé sur l’égalité, la fraternité et la solidarité.