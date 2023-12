Le réalisateur algérien Abdenour Zahzah en compétition à la Berlinale 2024

La Berlinale ou le festival international du film de Berlin, est une rencontre unique d’exploration artistique qui se tient chaque année en Allemagne. Pour l’industrie cinématographique est l’un des plus importants événements annuels et représente un forum de négociation important.

La 74ᵉ édition du festival international du film de Berlin se tiendra du 15 jusqu’au 25 février 2024 en Allemagne et promet un programme riche en projections de films, rétrospectives et une cérémonie de remises des prix pour récompenser les plus brillantes œuvres cinématographiques.

We're thrilled to announce the first films selected for the 2024 Berlinale in the Forum section! The 54th Forum programme will explore a wide range of genres and cultural spaces.

— Berlinale (@berlinale) December 13, 2023