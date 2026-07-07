Le Real Madrid débarque à Alger : le géant espagnol a un plan ambitieux pour les jeunes Algériens

Le rêve madrilène prend officiellement vie à Alger. Loin des simples visites diplomatiques, la présence exceptionnelle d’Emilio Butragueño, légende du Real Madrid, marque un tournant majeur pour la jeunesse algérienne. Avec plus de 300 jeunes déjà sur les terrains, le club le plus titré au monde ne vient pas faire de la figuration : il veut faire de l’Algérie son nouveau pilier en Afrique du Nord. Une opportunité en or pour nos jeunes talents de se frotter aux méthodes d’entraînement du géant espagnol.

Alger a accueilli ces 6 et 7 juillet une visite qui dépasse le simple protocole sportif. Emilio Butragueño, Directeur des Relations Institutionnelles du Real Madrid et figure tutélaire de la Maison Blanche, s’est rendu en personne à l’ESHRA pour superviser les Summer Clinics 2026. Sa présence officialise l’entrée de l’Algérie dans le réseau mondial de la Fondation Real Madrid, aux côtés de plus de soixante-six pays où l’Educational Football Program est déjà actif.

Évaluée à 302 inscrits depuis le coup d’envoi du programme le 21 juin, cette édition inaugurale n’est pas une expérimentation. C’est une implantation structurée, portée par des entraîneurs algériens formés aux méthodes madrilènes et supervisés par des techniciens espagnols mandatés directement depuis la capitale espagnole.

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L’Algérie intègre le réseau mondial de la Fondation Real Madrid

Fondée en 1997, la Fondation Real Madrid revendique vingt-huit années d’action continue. Sur sa dernière saison, elle a touché 112 775 bénéficiaires directs répartis dans 102 pays, à travers plus de 1 100 programmes et activités. Depuis sa création, le cumul dépasse les deux millions de bénéficiaires.

Son programme phare, l’Educational Football Program, repose sur neuf valeurs cardinales : leadership, discipline, humilité, amitié, effort, esprit d’équipe, respect, tolérance et solidarité. Ce socle pédagogique est identique quel que soit le pays d’implantation. L’Algérie ne bénéficie d’aucun régime dérogatoire : elle applique exactement les mêmes standards qu’Istanbul, São Paulo ou Johannesburg.

Le modèle opérationnel retenu sur le terrain repose sur un principe de rotation. Un coach espagnol supervise l’application du programme sur un site, valide sa conformité aux exigences de la Fondation, puis se déploie vers une autre wilaya. Ce mécanisme garantit une couverture progressive et homogène du territoire, sans diluer la qualité pédagogique.

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« L’Algérie a toutes les qualités pour devenir un pilier en Afrique du Nord »

La conférence de presse tenue en marge de la visite a été l’occasion pour Butragueño de formuler une appréciation sans ambiguïté. « Ce que nous avons vu ici nous conforte dans notre conviction que l’Algérie a toutes les qualités pour devenir un pilier de notre programme en Afrique du Nord. La qualité d’encadrement et l’engagement des participants reflètent exactement les standards que la Fondation Real Madrid défend depuis près de trente ans. Nous sommes ici non pas pour inaugurer une expérimentation, mais pour accompagner une réalité déjà en marche. »

Ces mots ne sont pas anodins. La Fondation utilise la Turquie comme modèle de référence méditerranéen, avec trois villes et sept sites actifs. Placer l’Algérie dans cette même dynamique régionale signale une ambition géographique précise : faire du pays une tête de pont pour l’Afrique du Nord.

MENA Elite Sports Management : une architecture à long terme

Partenaire local du programme, Adyl Tandjaoui, CEO de MENA Elite Sports Management, a tenu à cadrer les perspectives au-delà des Summer Clinics. « Voir la Fondation Real Madrid s’engager pleinement en Algérie, c’est la confirmation d’une conviction que nous portons depuis le premier jour : l’Algérie mérite d’être traitée comme un partenaire à part entière. Ces Summer Clinics ne sont pas une fin en soi, elles sont la fondation visible d’une architecture à long terme. La prochaine étape, c’est le déploiement de l’Educational Football Program dans sa forme complète, intégrée au calendrier scolaire, avec un encadrement technique permanent sur le terrain. L’Algérie n’entre pas dans ce programme en tant qu’observateur. Elle entre pour y peser. »

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