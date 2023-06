Le Real Madrid annonce le départ de Karim Benzema

Le Real Madrid a annoncé ce dimanche le départ de son attaquant Karim Benzema. Le Ballon d’Or 2022 quitte les Meringue après une longue aventure pleine de titres qui aura duré 14 ans.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Clap de fin pour Karim Benzema. En effet, le Real Madrid a annoncé ce dimanche le départ du « Nueve » après une longue aventure qui aura duré 14 ans.

« Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes (…) Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’un des grands mythes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie ». Lit-on dans un communiqué officiel du club madrilène.

Libre de tout engagement, Karim Benzema (35 ans) devrait rejoindre l’Arabie-Saoudite pour terminer sa carrière. Le club saoudien Al-Ittihad lui aurait fait un salaire annuel faramineux de 100 millions d’Euros.

Il est à noter qu’une conférence de presse sera organisée ce mardi à midi en compagnie de Florentino Perez.

Retour sur la belle carrière de Benzema au Real Madrid

Karim Benzema avait rejoint le Real Madrid en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Il a joué 647 matchs et inscrit 353 buts, toutes compétitions confondues. Il demeure l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club madrilène.

L’attaquant franco-algérien compte plusieurs titres avec le Real. 4 championnats d’Espagne, 3 coupes du Roi, 4 supercoupe d’Espagne, 5 Ligue des Champions UEFA, 4 supercoupe UEFA ou encore 5 coupes du monde des clubs.

Le palmarès individuel de KB9 est aussi bien rempli, avec la distinction de marque Ballon d’Or 2022. On peut citer, entre autres, joueur de l’année UEFA 2022, meilleur joueur de la saison du Real Madrid à quatre reprises (2016, 2019, 2020, 2022) ou encore Golden Player 2022 et Marca Légende.