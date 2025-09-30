Le rappeur franco-algérien Fianso convoqué devant la justice, voici pourquoi

La star du rap Sofiane Zermani, alias Fianso, a été présentée lundi au tribunal judiciaire de Versailles aux Yvelines. Le rappeur et acteur franco-algérien avait été arrêté plus tôt dans la journée pour un grand excès de vitesse au volant de son véhicule.

Selon 78actu, l’artiste a été arrêté par les gendarmes de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans la nuit du samedi à dimanche à Longvilliers. Il était au volant de sa Mercedes GLE, estimée à 100 000 euros et circulait à une vitesse excessive : 188 Km/h, retenue à 178 Km/h.

Le permis de conduire de l’artiste lui a été retiré immédiatement et il a été placé en garde à vue dans la même soirée.

🟢 À LIRE AUSSI : Soolking en tête, Khaled sur le podium : voici les stars nord-africaines qui cartonnent en France

Sofiane Zermani, alias Fianso, contrôlé à 188 km/h sur l’autoroute : l’artiste placé en garde à vue

L’artiste franco-algérien a quitté sa garde à vue lundi pour être présenté à un juge lundi, où il a reconnu sa culpabilité face aux accusations. Lors de son procès, le magistrat a rappelé les peines proposées par le parquet, à savoir : trois mois de prison avec sursis, 750 euros d’amende, l’annulation de son permis avec interdiction de le repasser pendant six mois et la confiscation de son véhicule.

Face au juge qui lui a lancé : »vous commencez à être connu pour des délais routiers… ça commence à faire beaucoup« , le rappeur a simplement répondu : « je sais monsieur. Je prends pleinement conscience de la situation« . Son avocat a tenté de minimiser les faits, soulignant que son client « n’avait tué personne« , qu’il était assuré et n’était « ni sous alcool ni sous stupéfiants« .

En conséquence, à l’issue de cette audience, son permis de conduire a été annulé, sa voiture a été confisquée, et il a été condamné à trois mois de prison avec sursis (non exécutés sauf en cas de récidive dans les cinq ans), ainsi qu’à une amende de 750 euros. Sofiane Zermani devra également s’acquitter de 254 euros de frais de procédure.

Fianso dit adieu au rap et se consacre à sa carrière d’acteur

Sofiane Zermani, célèbre sous le nom de Fianso, est en pleine transition de carrière, s’efforçant de laisser l’image du rappeur à celle de l’acteur au cinéma, au théâtre et à la télévision. Dans un précédent entretien accordé à Paris Match, il reconnaissait la difficulté de ce virage, notamment à cause de l’étiquette du rappeur qui lui colle à la peau, même s’il en est fier.

L’artiste a marqué les esprits lors de sa performance à la Fête de l’Humanité le 13 septembre dernier, en annonçant un événement majeur : son concert. En effet, devant son public, il a annoncé qu’il se produirait à l’Accor Arena de Bercy le 12 novembre 2026.

Son entourage a confirmé au Parisien qu’il s’agira de la fin de sa carrière musicale, signifiant que Sofiane Zermani se consacrera entièrement à son avenir dans le monde du cinéma et de la scène.

🟢 À LIRE AUSSI : NRJ Music Awards 2025 : DJ Snake parmi les favoris avec trois nominations