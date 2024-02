Le Ramadan interdit en France : info ou intox ?

La communauté musulmane dans le monde se prépare pour accueillir le mois sacré du ramadan. Ce mois sacré, qui est aussi l’un des piliers de l’Islam, coïncidera avec le 11 mars 2024. Cependant, depuis quelques jours, de nombreuses vidéos circulent sur TikTok, indiquant que le ramadan serait interdit sur le territoire français.

Ces allégations, propagées notamment sur la toile, ont semé la confusion et l’inquiétude parmi les fidèles de la communauté musulmane en France.

Non, le Ramadan n’est pas interdit en France

Tout a commencé suite à la diffusion de plusieurs vidéos indiquant que « le ministre de l’Intérieur français aurait signé un décret interdisant le Ramadan en France ». L’intox est davantage élaborée en insistant sur le fait que les musulmans de France s’exposeraient à une amende de « 3500 euros, dans le cas où ils décideront de suivre ce rituel ». Ces contenus affirment même l’expulsion du territoire français au bout de plusieurs avertissements.

Par ailleurs, l’auteur de ces vidéos avance que « cette interdiction fait partie de l’extension de la nouvelle loi d’immigration ». Contacté, par la presse française, le ministère de l’Intérieur en France a tout nié et a affirmé « qu’il s’agit bien évidemment d’une fake news ». Ni Darmanin, ni son ministère n’ont signé un tel décret et la mesure ne figure pas, non plus, dans le texte de la nouvelle loi d’immigration.

D’ailleurs, le conseil français de culte musulman, a publié un nouveau communiqué, mercredi dernier, pour indiquer la date du début du mois sacré en France. Selon les critères de calcul adoptés par le CFCM en 2013, la visibilité de la nouvelle lune sera possible le même jour, notamment dans le continent américain. Ainsi, le Conseil Français du culte Musulman (CFCM), annonce que le lundi 11 mars 2024 sera le premier jour de Ramadan de l’année 1445H.

En ce qui concerne l’intox, il y a quelques mois, d’autres vidéos ciblaient la communauté musulmane en France. Elles annonçaient, faussement, le replacement du terme « Hallal » par l’expression « abattage rituel ».

