Le quotidien déplorable d’Ammi Amar, l’épicier star des réseaux sociaux (vidéo)

C’est l’une des stars des réseaux sociaux. Les vidéos d’Ammi Amar l’épicier ont fait le tour de la toile en raison de sa spontanéité et de son caractère bien trempé.

Or, derrière ce vieil homme aimé des internautes, se cache une bien triste histoire. En effet, dans une vidéo partagée sur son compte Facebook, Naim Soltani, l’animateur de l’émission de bienfaisance « El yed fel Yed » a levé le voile sur le quotidien difficile de Ammi Amar.

Si ses vidéos sont la principale attraction et source se joie de plusieurs internautes, Ammi Amar se bat contre un pesant et plein de dédales.

L’épicier phare de la commune d’El-Abadia dans la wilaya d’Aïn Defla partage son toit (fait de tôle) avec ses deux fils orphelins de mère.

N’ayant pas assez de moyens, Ammi Amar étend de pauvres draps sur le sol de son hall pour dormir. Une situation qui n’a pas laissé Naim Soltani sans insouciance.



Quotidien déplorable d’Ammi Amar : l’épicier a besoin d’aide

Le quotidien navrant d’Ammi Amar a suscité une large vague de solidarité chez les internautes algériens. Dans sa vidéo, Naim Soltani a dit, « Ça fait bientôt 11 ans que notre émission existe. Je n’ai jamais vu un cas comme celui de Ammi Amar. Il dort dans un couloir. Il a deux enfants orphelins dont un souffre d’un handicap. » explique-t-il.

L’animateur de l’émission de bienfaisance, « El yed fel yed » a ajouté, « On connaît tous Ammi Amar et l’histoire de l’huile. On l’aime tous. Maintenant regardez son quotidien. Sa maison. Son toit. C’est navrant qu’un tel homme plein de bonté vive dans une situation pareille. Je lance un appel à tous les habitants de cette wilaya, et à tous les Algériens : aider Ammi Amar. » dit-il.