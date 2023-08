Le Qatar va construire un nouveau complexe pétrochimique en Algérie

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu, en fin de semaine dernière à Alger, l’ambassadeur du Qatar, Abdulaziz Ali Al-Naama. Les deux hommes ont examiné ensemble les moyens de développer la coopération entre l’Algérie et le Qatar dans le secteur de l’énergie.

Parmi les projets phares qui ont émergé de cette rencontre, il y a notamment celui de la construction en Algérie d’un complexe pétrochimique. Il s’agira d’un partenariat entre l’entreprise publique Sonatrach et le Qatar’s Power International Holding.

L’usine produira des matières premières essentielles telles que le butène et le polybutène (intrants servant dans la fabrication de produits organiques et de polymères). En outre, la société qatarie compte envoyer dès début septembre une équipe en Algérie pour rencontrer les responsables de Sonatrach.

Le Qatar veut réaliser de « grands projets » dans le domaine des hydrocarbures en Algérie

Après s’être félicité des « bonnes relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et le Qatar », le ministre Arkab a souligné que Sonatrach était prête à travailler avec l’entreprise qatarie (Power International Holding) pour la réalisation de ce complexe, sans toutefois donner plus de détails sur le projet.

Toujours selon la même source, ce projet « peut se concevoir dans un cadre intégré comprenant l’investissement dans la recherche et l’exploitation de nouvelles réserves à même de contribuer à l’approvisionnement de ce projet en gaz ». Concernant les objectifs, il s’agira, entre autres, de contribuer à la diversification de l’économie nationale et à la création d’emplois, a expliqué le ministre.

De son côté, l’ambassadeur qatari a insisté sur l’intérêt des compagnies de l’émirat du Golfe pour investir en Algérie « dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures » et « la réalisation de grands projets en matière de recherche, d’exploration, d’industries manufacturières et de pétrochimie ».