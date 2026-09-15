Urgent
Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya « Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts Tariki alerte : Jusqu’à 1 an de prison et 100 000 DA d’amende pour cette infraction
Algérie

Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach

AH
Amel Hamana
2 min de lecture
Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach
Le Qatar mise sur l'Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi le PDG du groupe qatari Power International Holding (PIH), Ramez El Khayat. L’ambassadeur du Qatar en Algérie assistait à cette rencontre au siège du ministère.

Une délégation de haut niveau représentant le groupe et sa filiale UCC Holding accompagnait le PDG qatari. Cette entreprise opère dans le secteur du pétrole et du gaz.

Un partenariat stratégique envisagé avec Sonatrach

Cette rencontre a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre Sonatrach et UCC Holding. Les discussions ont porté sur les secteurs amont et aval du pétrole et du gaz. Le transport a également figuré parmi les domaines abordés.

Le raffinage et la pétrochimie complètent cette liste de secteurs prioritaires. Les deux parties ont aussi évoqué les opportunités de coopération commerciale. Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les produits pétroliers ont particulièrement retenu l’attention.

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

À LIRE AUSSI : GNL algérien : le Bangladesh veut signer avec Sonatrach

Une présentation du programme de développement des hydrocarbures

Le ministre de l’Énergie a présenté un exposé complet sur le programme de développement du secteur des hydrocarbures en Algérie. Il a invité le groupe qatari à profiter des avantages d’investissement disponibles. Les facilités et le cadre juridique incitatif prévus par la loi sur les hydrocarbures s’adressent directement aux investisseurs étrangers.

Mohamed Arkab a également convié le groupe qatari et ses filiales à participer activement au prochain appel d’offres. Cette opération, baptisée Algerian Bid Round 2026, porte sur le développement de champs et de blocs d’exploration disponibles.

À LIRE AUSSI : Hydrocarbures : Après Londres, Rome et Pékin, le Bid Round 2026 séduit aussi Jakarta

Le Qatar affiche son intérêt pour le marché algérien

Ramez El Khayat a exprimé son vif intérêt pour l’élargissement des investissements de son groupe en Algérie. Il souhaite collaborer avec Sonatrach pour concrétiser des projets à forte valeur ajoutée dans le secteur des hydrocarbures.

Le PDG qatari a salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Il a également mis en avant l’environnement d’investissement favorable qu’offre l’Algérie aux investisseurs étrangers.

Les deux parties ont conclu cette rencontre sur un accord de principe. Elles mèneront des discussions techniques approfondies dans les prochaines semaines. Cette coordination directe s’effectuera avec Sonatrach.

L’objectif consiste à étudier les mécanismes pratiques de mise en œuvre des projets de partenariat. Les deux parties souhaitent concrétiser ces initiatives sur le terrain dans les meilleurs délais possibles.

À LIRE AUSSI : Le Sahara Blend algérien devient le pétrole arabe le plus cher en août

AH

Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

Voir tous les articles de Amel Hamana →

À lire aussi

La une du jour

Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé

Réintégration scolaire : le calendrier officiel dévoilé

 Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya

Pour répondre à la forte demande locale : Lancement d’une nouvelle centrale de 136 MW dans cette wilaya

 « Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts

« Même si Zidane m’appelle, mon choix est pour l’Algérie », ce binational opte pour les Verts

 Tariki alerte : Jusqu’à 1 an de prison et 100 000 DA d’amende pour cette infraction

Tariki alerte : Jusqu’à 1 an de prison et 100 000 DA d’amende pour cette infraction

 Renouvellement du passeport algérien en ligne : ce qui va changer après le test de Paris

Renouvellement du passeport algérien en ligne : ce qui va changer après le test de Paris

 Affaire Latifa Dib : l’ex-avocate voit sa peine réduite en appel

Affaire Latifa Dib : l’ex-avocate voit sa peine réduite en appel

Extra contenu