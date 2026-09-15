Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi le PDG du groupe qatari Power International Holding (PIH), Ramez El Khayat. L’ambassadeur du Qatar en Algérie assistait à cette rencontre au siège du ministère.

Une délégation de haut niveau représentant le groupe et sa filiale UCC Holding accompagnait le PDG qatari. Cette entreprise opère dans le secteur du pétrole et du gaz.

Un partenariat stratégique envisagé avec Sonatrach

Cette rencontre a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre Sonatrach et UCC Holding. Les discussions ont porté sur les secteurs amont et aval du pétrole et du gaz. Le transport a également figuré parmi les domaines abordés.

Le raffinage et la pétrochimie complètent cette liste de secteurs prioritaires. Les deux parties ont aussi évoqué les opportunités de coopération commerciale. Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les produits pétroliers ont particulièrement retenu l’attention.

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Une présentation du programme de développement des hydrocarbures

Le ministre de l’Énergie a présenté un exposé complet sur le programme de développement du secteur des hydrocarbures en Algérie. Il a invité le groupe qatari à profiter des avantages d’investissement disponibles. Les facilités et le cadre juridique incitatif prévus par la loi sur les hydrocarbures s’adressent directement aux investisseurs étrangers.

Mohamed Arkab a également convié le groupe qatari et ses filiales à participer activement au prochain appel d’offres. Cette opération, baptisée Algerian Bid Round 2026, porte sur le développement de champs et de blocs d’exploration disponibles.

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Le Qatar affiche son intérêt pour le marché algérien

Ramez El Khayat a exprimé son vif intérêt pour l’élargissement des investissements de son groupe en Algérie. Il souhaite collaborer avec Sonatrach pour concrétiser des projets à forte valeur ajoutée dans le secteur des hydrocarbures.

Le PDG qatari a salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Il a également mis en avant l’environnement d’investissement favorable qu’offre l’Algérie aux investisseurs étrangers.

Les deux parties ont conclu cette rencontre sur un accord de principe. Elles mèneront des discussions techniques approfondies dans les prochaines semaines. Cette coordination directe s’effectuera avec Sonatrach.

L’objectif consiste à étudier les mécanismes pratiques de mise en œuvre des projets de partenariat. Les deux parties souhaitent concrétiser ces initiatives sur le terrain dans les meilleurs délais possibles.

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