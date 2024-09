Le Qatar construira 500 centres commerciaux en Algérie

Après des investissements notables dans le secteur sidérurgique, notamment avec la création du complexe Algerian Qatari Steel à Jijel, et le projet de production de poudre de lait à Adrar par la société qatarie Baladna, le Qatar s’apprête à étendre ses activités en Algérie dans un nouveau domaine : les grandes surfaces commerciales.

500 nouveaux espaces commerciaux en vue

Lors de l’inauguration du « Four Weeks Market » au centre commercial « Marina Mall » à Alger, face à Djamaa El-Djazaïr, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé l’ouverture prochaine de 500 espaces commerciaux à travers plusieurs wilayas du pays, un investissement qatari qui promet de dynamiser l’économie nationale.

Ce projet ambitieux est également porteur de 10 000 nouveaux emplois, renforçant ainsi l’emploi et le développement économique dans différentes régions du pays.

Bien que les détails précis de cet investissement restent à être dévoilés, le ministre a souligné que le marché algérien s’apprête à accueillir de nouveaux acteurs, nationaux et étrangers, dans les secteurs des grandes surfaces commerciales, des centres d’achat et de distribution.

Dans cette optique, M. Zitouni a précisé que son ministère travaille activement à l’élaboration d’un cadre juridique spécifique pour encadrer et réguler ces nouvelles infrastructures commerciales.

Une réglementation sur mesure en cours de finalisation

« Nous allons mettre en place un cadre juridique adapté à ces espaces, ainsi qu’aux centres d’achat, tout en simplifiant les procédures pour attirer davantage d’investisseurs », a affirmé le ministre.

Il a aussi reconnu le retard de l’Algérie dans ce domaine, avec seulement 58 grandes surfaces de plus de 2 500 m² actuellement opérationnelles, et a insisté sur l’importance d’encadrer ce secteur pour éviter les abus et les hausses de prix déraisonnables, notamment pour les produits de consommation courante.

Le ministre a également souligné la nécessité d’appliquer des marges bénéficiaires raisonnables pour les produits de grande consommation, rappelant que la prolifération des intermédiaires avait récemment entraîné une hausse injustifiée des prix, comme ce fut le cas pour la banane.

Vers une nouvelle ère de prospérité commerciale

Alors que l’Algérie s’engage sur la voie de la modernisation et de la diversification de son économie, ce projet qatari d’espaces commerciaux pourrait bien être le catalyseur d’une transformation profonde du commerce de détail dans le pays. En conjuguant expertise internationale et potentiel local, l’Algérie se positionne comme un acteur clé dans la région, prêt à accueillir de nouveaux investissements qui pourraient redéfinir son avenir économique.