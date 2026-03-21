Le Qatar à l’assaut des talents : 9 pépites dans un projet de naturalisation

En manque de talents locaux capables de hisser durablement le niveau de sa sélection nationale, le Qatar poursuit sa stratégie bien connue : attirer et naturaliser de jeunes joueurs étrangers prometteurs. Une politique qui, depuis plusieurs années, permet à Al-Annabi de rester compétitif sur la scène continentale et internationale. Aujourd’hui, cette démarche semble prendre une nouvelle ampleur, notamment en direction des talents algériens évoluant dans le championnat qatari.

Selon plusieurs sources concordantes, la fédération qatarie de football a récemment établi une liste d’environ 40 joueurs susceptibles d’intégrer à terme la sélection nationale. Parmi eux, pas moins de neuf jeunes footballeurs algériens figurent en bonne place. Il s’agit de Nabil Ouennas, Abdessamed Bounacer, Omar Rafik Mohamed, Wassim Keddari, Abdelghani Lallam, Nassim Benaissa, Fouad Saleh, Massil Adjaoudi et Sofyan Cola. Tous ont déjà porté le maillot des différentes catégories de jeunes de l’équipe d’Algérie et évoluent actuellement dans des clubs qataris.

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Formés pour certains en France et pour d’autres en Algérie, notamment au sein des académies de la FAF, ces joueurs représentent un vivier de talents non négligeable. Leur profil jeune, technique et déjà habitué aux exigences du football de haut niveau en fait des cibles idéales pour les recruteurs qataris.

محترفين سنشاهدهم قريباً يمثلون المنتخب القطري

وربما نشوفهم في كاس العالم 2026 🤷🏻‍♂️

من المحترف الي تشوف انه يستاهل يلعب للمنتخب !؟#دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/JRt67h6IcE — Bo7md – بوحمد ‏ (@bo7md6_) November 20, 2025

Les implications du changement de nationalité sportive

Plus troublant encore, certains indices laissent penser que ces joueurs ne seraient pas opposés à l’idée de changer de nationalité sportive. Le cas d’Omar Rafik Mohamed est particulièrement révélateur : le joueur avait lui-même demandé à la Fédération algérienne de football de ne plus être convoqué. De son côté, Abdessamed Bounacer n’avait pas répondu à une convocation de Madjid Bougherra pour un stage de la sélection locale en novembre dernier, mais la FAF ne voulait pas enflé la polémique, en évoquant un forfait pour blessure.

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Ces situations alimentent les spéculations et confirment, une fois de plus, que le Qatar avance méthodiquement ses pions. Le précédent existe d’ailleurs déjà avec Karim Boudiaf et Boualem Khoukhi, deux joueurs d’origine algérienne ayant choisi de représenter le Qatar sur la scène internationale. Toutefois, leur cas diffère sensiblement de celui des jeunes actuels, puisqu’ils avaient opté pour Al-Annabi après avoir perdu espoir d’intégrer l’équipe nationale algérienne.

Les conséquences pour le football algérien

Aujourd’hui, la donne semble différente. Le Qatar cible des joueurs encore jeunes, parfois en pleine progression, et qui pourraient, à terme, prétendre à une place chez les Verts. Cette stratégie pourrait donc représenter une véritable perte pour le football algérien, appelé plus que jamais à sécuriser ses talents et à renforcer son suivi des binationaux.

Une chose est sûre : la bataille des talents ne fait que commencer.

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