Le PT : “l’Etat n’a pas tiré de leçons des incendies de Khenchela”

Le parti des travailleurs s’est exprimé ce mercredi 11 août concernant les deux de forêts qui ravagent le pays actuellement.

En effet, le parti a appelé les plus hautes autorités du pays à mobiliser et à exploiter tous les moyens à la disposition de l’État afin d’aider les habitants sinistrés suite à la série d’incendies qui sévissent dans plusieurs Wilayas du pays.

Dans un communiqué, le parti dirigé par Louisa Hanoune a appelé les autorités à lever immédiatement « tous les obstacles, quelle qu’en soit la nature, afin de fournir au Département des forêts et à la Protection civile tous les moyens matériels et humains nécessaires pour faire face à la situation catastrophique actuelle et d’anticiper toute urgence. »

“Le gouvernement n’a pas tiré de leçons des incendies de Khenchela”

Concernant le manque d’équipements, le Parti des travailleurs estime que la politique d’austérité menée par les différents gouvernements n’a pas épargné les secteurs forestiers ni la protection civile.

Le parti politique a également exprimé son étonnement devant l’absence de mesures effectives de la part des autorités concernées, en plus de « l’incapacité à tirer les leçons et les enseignements des incendies qui ont récemment balayé la wilaya de Khenchela.

Par ailleurs, le parti a salué le courage des agents de la protection civile et des habitants qui se déplacent et se mobilisent pour affronter les incendies par leurs maigres moyens, au risque d’y perdre la vie.