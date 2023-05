Le proprio de la ferme pédagogique d’Alger brûle le drapeau français et lance un appel à Tebboune

C. Djamel, fondateur de la ferme pédagogique d’Alger, s’est exprimé à propos des derniers évènements concernant la fermeture de son établissement.

Le responsable de la ferme a notamment adressé un message au président français Emmanuel Macron et un autre au président Tebboune.

| À LIRE AUSSI : Ferme pédagogique d’Alger : fermée et rouverte en 24h, le gérant s’explique

Il est d’abord revenu sur la création de sa ferme en 2016 avec comme but de « faire en profiter les enfants, la population de son pays, l’Algérie ». Étant dans le domaine agricole, il avait procédé à la mise en place de formations dans le même domaine juste après l’ouverture grâce à l’aide de deux bénévoles français.

Il continue en citant qu’il ne pensait pas que ça lui vaudrait une telle considération de la part de la France et de Macron. Il accuse la France et demande à Macron qu’on laisse l’Algérie et l’Afrique en paix tout en demandant d’agir contre les traites de l’Algérie.

On peut l’apercevoir dans la vidéo en train de bruler un drapeau français ayant une inscription « France coloniale » dessus. Il a aussi déchiré le visa français qui figurait sur son passeport algérien.

Un message pour le président Tebboune

Le fondateur a aussi adressé un message au président Tebboune en mentionnant les traitres qui « font mal au pays » et demande qu’on trouve une solution face à leurs activités.

Il mentionne qu’il a été victime de menaces, de chantage ainsi qu’une campagne de diffamation et de haine lors de cette histoire par des personnes présentes dans des institutions algériennes.

| À LIRE AUSSI : Alger – Paris : « l’Algérie ne renoncera jamais au dossier de la mémoire », Tebboune

Selon ses propos, la jeunesse algérienne est en danger et indique que l’Algérie est bel et bien visée. L’affaire reste dans les mains des forces de l’ordre alors que la ferme a repris service.