Le projet d’une startup algérienne remporte la 1re place d’un défi international à Dubai

Des jeunes Algériens ont fait valoir leur talent lors d’un événement mondial dédié à la technologie au World Trader Center de Dubai, aux Émirats arabes unis.

En effet, en marge du salon Gitex Global (Gulf Information Technology Exhibition), une start-up algérienne a remporté la première place du défi arabe pour l’internet des objets et l’intelligence artificielle.

Ce concours, organisé en marge du salon international du multimédia et des technologies, met en exergue les compétences des participants dans le domaine de l’internet des objets et de l’intelligence artificielle.

Présentant son prometteur projet de création d’une plateforme dédiée aux enfants et visant à leur apprendre l’intelligence artificielle et la programmation, la start-up Tarik Education Center s’est accordée le mérite de décrocher le Graal du concours.

De par sa vision novatrice d’enseigner ces domaines de plus en plus répandus aux enfants, la plateforme « Tarik » joint l’utile à l’agréable et facilite l’acquisition de ces compétences d’une façon ludique.

Gitex Global Dubai : l’Algérie signe une participation remarquable

Tenu du 15 au 18 octobre, le salon North Star by GITEX, a connu la participation de 25 startups algérienne. En compagnie de l’accélérateur public Algeria Venture, les jeunes innovateurs algériens ont remarquablement pris part à cet événement international.

Ainsi, outre le sacre de la starup Tarik Education Center, quart startups algérienne sont arrivées au dernier carré de « Supernova Competition ». Un challenge qui a réuni 20 startups choisies parmi 1800 startups mondiales.

LIRE AUSSI : France : Eric Zemmour fait de graves accusations contre Benzema

La participation algérienne à cet événement mondial de la technologie s’est soldée sur la signature d’une convention avec accélérateur mondial. Ainsi, un accord a été signé entre l’accélérateur public « Algeria Venture » et l’accélérateur mondial « CMC Ventures ».

« Cette convention offre la possibilité d’établir le contact

entre les start-up algériennes et les bailleurs de fonds internationaux ainsi que les fonds des risques. Elle constitue également une précieuse opportunité de formation et d’assistance technique », indique l’APS.