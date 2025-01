Le projet du Barrage Vert porte ses fruits : un bilan encourageant

Lancé officiellement en octobre 2023 dans la wilaya de Djelfa, le programme de réhabilitation et d’extension du Barrage Vert affiche un bilan encourageant selon le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Plus d’un an après son lancement, ce projet stratégique, supervisé de près par Tebboune, a permis d’atteindre 64 % des objectifs de reboisement et de compléter les travaux de protection des sols sur 63 % de la superficie du barrage.

Le projet, qui couvre 4,7 millions d’hectares répartis sur 13 wilayas steppiques et 183 communes abritant 7 millions d’habitants, vise à restaurer les écosystèmes naturels tout en renforçant leur résilience face aux changements climatiques et à la désertification.

Jusqu’à présent, des actions concrètes telles que la plantation d’arbres fruitiers, la construction de barrages de rétention pour protéger les pâturages, et l’amélioration des conditions de travail dans les zones agricoles ont été réalisées.

En plus des bénéfices environnementaux, le programme contribue à désenclaver les exploitations agricoles et à valoriser les terres grâce à des initiatives agroforestières.

Des pistes ont été ouvertes et des activités économiques impliquant les populations locales ont vu le jour.

Impact économique et social

Le Barrage Vert ne se limite pas à des objectifs environnementaux. Il a également généré des opportunités d’emploi pour les habitants des zones concernées.

Plusieurs entreprises, dont des petites et moyennes entreprises et des start-ups, participent à ce chantier d’envergure.

Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche inclusive prônée par les autorités, visant à intégrer les jeunes dans les efforts de lutte contre la désertification.

Une approche durable et participative

La réhabilitation du Barrage Vert repose sur une approche participative qui implique activement les communautés locales.

Cette méthode vise non seulement à contrer les effets des changements climatiques, mais aussi à promouvoir un développement économique et social durable dans les régions rurales.

Le projet s’inscrit par ailleurs dans les engagements internationaux de l’Algérie, notamment les objectifs de développement durable (ODD).

Perspectives d’ici à 2030

Selon les autorités, l’objectif est d’atteindre d’ici à 2030 une réhabilitation complète du Barrage Vert en garantissant sa durabilité écologique et socio-économique.

Les travaux, confiés à des organismes tels que le complexe d’ingénierie rurale, l’Office national des études pour le développement rural et le Haut-Commissariat au développement de la steppe, se poursuivent avec une cadence soutenue.

Ce projet emblématique, reconnu à l’échelle régionale et internationale, constitue un pilier essentiel de la lutte contre la désertification et un moteur de développement pour les zones steppiques d’Algérie.