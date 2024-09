Le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf est remis sur les rails

Sous les ordres du présidant de la République, le projet de la ligne ferroviaire tant attendue entre Béchar et Tindouf-Cara Djebilet est remis sur les rails.

Cette mine de fer est prévue pour être opérationnelle en 2026. Cependant, les travaux avancent à un rythme incertain. De plus, aucun détail n’a été dévoilé quant à l’avancement de ce projet, lancé il y a déjà huit mois. Face à ce retard, le président de la République a sonné l’alarme, demandant une accélération des travaux.

Les partenaires du projet mettent les bouchées doubles pour finaliser le projet en 2026

Dans l’optique de finaliser le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Cara Djebilet dans les délais. Le ministère des Travaux Publics a organisé une réunion cruciale. Par ailleurs, des entreprises de construction locales et étrangères ont été mobilisées pour l’accélération de ce projet stratégique. De plus, pour garantir l’achèvement rapide du projet, le ministère à fait appel à des partenaires clé tels que Cosider, Anesrif, GCB, Gitrama et Gitra.

En outre, le communiqué du ministère souligne que « des directeurs généraux ont pris part à cette réunion. Visant à accélérer le rythme des travaux de réalisation de ce projet stratégique pour la valorisation de la mine de fer de Gara Djebilet, l’une des plus grandes réserves mondiales en minerai de fer ».

🟢 À LIRE AUSSI : Programme, bagages, tarifs… Tout savoir sur le train Algérie – Tunisie

Ligne ferroviaire Béchar-Tindouf : un projet qui fera de l’Algérie le leader du marché du minerai de fer

La ligne ferroviaire entre Béchar et Tindouf constitue un projet phare pour l’avenir de l’industrie sidérurgique en Algérie. Ce qui explique la pression exercée par le président de la République. En effet, cette mine de Fer permettra de transporter 3.5 milliards de tonnes de minerai vers les unités de traitement, dont Béchar et Nâama.

Les perspectives de ce projet sont d’atteindre 20 millions de tonnes de concentrée de fer en 2026. Avec l’ambition de doubler cette quantité d’ici 2045.

Le ministère des travaux Publics suit de près le progrès de ce projet. Ainsi, il se félicite pour la progression efficace du chantier, comme l’indique le communiqué. « Le ministre s’est félicité du rythme accéléré de l’avancement de ce projet prometteur à travers son suivi quotidien de la cadence des travaux. Et du respect strict de toutes les étapes techniques de construction. Relevant l’importance de poursuivre les efforts, de mobiliser toutes les ressources en soutenant les ateliers avec les équipements nécessaires. Et d’œuvrer pour le renforcement des mécanismes de coordination entre les différents partenaires impliqués dans la construction du projet de la ligne minière ouest. Notamment les entreprises de construction, les bureaux d’études nationaux ».

🟢 À LIRE AUSSI : Train Algérie – Tunisie : M. Khentout dévoile de nouveaux détails importants

En somme, le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Cara Djebilet est sous surveillance constante. Cela permettra de suivre l’avancement du projet et de s’assurer qu’il soit opérationnel dans les délais fixés. Cette initiative pourrait changer la donne pour l’industrie ferroviaire et l’économie algérienne.