Le projet AUDIUS et son token AUDIO : la plateforme musicale de demain

Dans cet article nous allons parler du projet blockchain AUDIUS et sa cryptomonnaie AUDIO. Cette cryptomonnaie n’est pas toujours très bien connu du public amateur de crypto car le projet AUDIUS est assez différent (il est donc assez difficile de la comparer avec d’autres) et elle n’appartient pas au Top 100 des projets blockchains avec les plus hautes capitalisations boursières. Cela dit, AUDIUS commence à se faire connaitre surtout dans le monde de la musique.

La situation actuelle du projet AUDIUS

Le projet AUDIUS se trouve à la 108ème place en termes de capitalisation boursière parmi les projets blockchains existants. Sa capitalisation boursière s’élève à environ 318 millions de dollars. AUDIUS est donc un projet de taille intermédiaire. Le prix du token AUDIO est d’environ 0,44 $ (8 juin 2022). AUDIUS est un projet récent dont les premières pierres ont été posées en 2018 avec une levée de fonds de 5,5 millions d’euros.

Les premières données de CoinMarketCap pour le token AUDIO sont disponibles à partir d’octobre 2021. Celui-ci a atteint très rapidement son ATH (all time high) dès mai 2021 grâce à tout le bruit qui s’est fait autour du projet à ce moment-là. Le prix du token est monté jusqu’à 4,04 $ et sa capitalisation boursière s’élevait à environ 269 000 millions de dollars à cette époque.

Le prix du token AUDIO n’a plus jamais atteint le prix qu’il avait atteint en mai 2021 mais il est remonté autour des 3,20 $ en septembre 2021. Son prix de actuel de 0,44 $ est historiquement bas et nous renvoi à des valeurs qui n’avaient pas étaient aussi basses depuis février 2022.

Certains observateurs pensent que des prix bas indiquent que le projet est en panne, d’autres voient ces prix bas comme des opportunités d’achat, nous sommes plutôt de cet avis. Souvenez-vous que ceci n’est pas une recommandation d’investissement, simplement une opinion subjective basée sur notre analyse.

Pourquoi est-ce que le token AUDIO pourrait rebondir ?

L’une des bonnes raisons pour lesquelles le token AUDIO pourrait rebondir après cette violente chute de son prix est que cette chute concerne l’ensemble des cryptomonnaies, pas seulement AUDIO. Depuis plusieurs mois, la situation économique et géopolitique mondiale est compliquée et cela s’est fait sentir sur l’ensemble des marchés financiers, aussi bien sur le marché traditionnel d’actions que pour le bitcoin et l’ensemble des cryptomonnaies. Par exemple le très important indice nord-américain S&P 500 (Standard & Poor’s) a chuté d’environ 14 % depuis début janvier 2021.

Le marché des cryptomonnaies est beaucoup plus volatile : les chutes sont plus violentes que dans le marché traditionnel. Le bitcoin par exemple a chuté d’environ 32 % depuis le début de l’année. L’ETH, lui, a chuté de 49 % de sa valeur. AUDIO a connu une baisse d’environ 75 % de sa valeur sur la même période mais cela s’explique par le fait qu’il il s’agit d’un cryptoactif avec une capitalisation boursière beaucoup plus faible que le bitcoin ou l’ETH. Un projet avec un capital plus faible peut perdre un gros pourcentage de son capital beaucoup plus rapidement en cas de crise. Il s’agit aussi d’un projet beaucoup moins connu et moins crédible. La volatilité de ce type de cryptoactif est forte aussi bien à la hausse qu’à la baisse et ce qui est certain est que cette baisse est due à la conjoncture actuelle du monde la crypto et non aux fondamentaux du projet de AUDIUS dont nous allons parler maintenant.

Que propose AUDIUS ?

AUDIUS est une plateforme décentralisée pour écouter de la musique. Vous pouvez consulter son site officiel. C’est une sorte de Spotify, mais qui est situé à l’intérieur de la blockchain. Le fait d’être à l’intérieur de la blockchain comporte de nombreux avantages et de fortes potentialités pour le futur.

L’un des avantages est que sur AUDIUS il n’y a pas d’intermédiaires. Par exemple sur Spotify, l’intermédiaire est Spotify. Vous devez payer un abonnement pour accéder à un service de meilleure qualité et pour ne pas écouter de publicités. Dans le cas de AUDIUS, personne ne gagne énormément d’argent en commissions simplement pour avoir publiée les musiques sur internet et les avoir rendues disponibles.

Spotify paye les artistes 1 $ / 250 écoutes, ce qui équivaut a 0,0033 $ par écoute. Ce n’est pas énorme et nul doute que Spotify gagne une commission très intéressante. Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article sur comment Spotify rémunère les artistes. En moyenne, les artistes ne gagneraient au total que 12 % de la valeur d’un abonnement à Spotify que vous payez. C’est très peu car les artistes sont les réels créateurs, Spotify propose seulement une plateforme pour mettre les musiques à disposition du public.

Un partenariat important avec Tik Tok

AUDIUS n’est pas un petit projet, l’équipe a annoncé en 2021 un partenariat avec Tik Tok. Tik Tok est l’un des réseaux les plus populaire du monde et c’est aussi l’application la plus téléchargée en 2020. Il est maintenant possible d’intégrer des musiques directement depuis AUDIUS dans l’app de Tik Tok.