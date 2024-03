Projet AADL 3 : Le Ministre Belaribi annonce des avancées majeures

Hier soir, 14/03/2024, une réunion technique cruciale a été présidée par le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, marquant une étape décisive pour le lancement du projet AADL 3. Tenue au siège de la Banque Nationale du Logement, cette réunion a abordé les préparatifs essentiels pour accueillir ce projet ambitieux.

Cette rencontre a conclu une série de réunions impliquant les directeurs centraux, le directeur général de l’Agence AADL, et les responsables de l’aménagement, de l’architecture et de la construction de toutes les wilayas du pays. Un effort collaboratif pour peaufiner les détails du projet AADL 3.

Instructions du Ministre pour AADL 3

Le ministre Belaribi a insisté sur l’importance d’une coordination constante avec les autorités locales et les walis pour assurer le bon déroulement du projet. Il a souligné la nécessité d’identifier préalablement tous les sites immobiliers avant de lancer la souscription au programme AADL 3, s’appuyant sur les leçons tirées des projets AADL 1 et 2.

Des visites sur le terrain sont prévues pour évaluer la situation légale et technique des sites potentiels et leur adéquation avec le programme AADL 3. Des mesures sont également prises pour préparer les contrats de propriété des sites sélectionnés.

Le ministre a donné des directives pour adapter le programme à 58 wilaya, en fonction des disponibilités, et pour localiser tous les sites nécessaires à la réalisation des projets AADL 3.

Une deuxième réunion est prévue pour présenter la plateforme numérique nouvellement mise en place et pour aborder les aspects urbanistiques et architecturaux du projet AADL 3. En outre, une réunion est programmée pour examiner les textes législatifs et réglementaires associés.

Le projet de l’Agence d’amélioration et de développement du logement se profile comme un tournant majeur dans la politique du logement en Algérie, promettant de répondre efficacement aux besoins croissants en matière de logement et de contribuer au développement urbain du pays.