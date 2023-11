Le projet a coûté 700 milliards, le Parc Oued Smar d’Alger bientôt inauguré ?

ALGER – La ministre de l’Environnement, Fazia Dahleb, a annoncé hier — lundi 27 novembre — que le Parc de Oued Smar, construit sur l’ancienne décharge publique d’Alger, ouvrira « prochainement » ses portes au public. La ministre a aussi révélé le coût total des travaux de réaménagement.

À l’occasion de l’inauguration du « Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE) », Mme Fazia Dahleb a ainsi déclaré à la presse que les familles algériennes pourront bientôt passer du bon temps dans ce nouvel espace de détente, sans toutefois donner une date exacte.

Mme Dahleb a précisé ensuite que ce projet auquel ont contribué « des compétences nationales et internationales spécialisées dans le réaménagement des décharges publiques et leur transformation en parcs » a coûté plus de 7 milliards de DA (700 milliards de centimes), soit presque 50 millions d’euros.

Le Parc de Oued Smar : un projet que les Algériens attendent depuis… 2009

En ce qui concerne le volet des déchets et de leur exploitation, la ministre de l’Environnement a fait savoir que l’Algérie compte recycler, d’ici 2035, « 30 % de déchets ménagers et 30 % de déchets spéciaux ». Elle soulignera encore que la valeur marchande de ces déchets a été évaluée à 151 milliards de DA, en 2021 (plus de 1 milliard d’euros).

Il reste maintenant à espérer que la promesse de cette ouverture « prochaine » du Parc de Oued Smar verra bien le jour cette fois. Car les Algériens se rappellent qu’en février 2022, l’ancienne ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, avait déclaré que « les derniers préparatifs étaient en cours pour l’ouverture au public du parc ».

Rappelons encore que les travaux de réaménagement de cette ancienne décharge ont commencé en 2009 et ils devaient se terminer en 2018. Mais le projet a cumulé retard sur retard, et en 2023 l’inauguration du parc se fait toujours attendre.