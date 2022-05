Le programme des vols Été 2022 dévoilé: Air Algérie et Tassili au Menu

Tant attendu par la diaspora, particulièrement pas les Algériens résidents en France, le nouveau programme des vols pour l’Été prochain vient enfin d’être dévoilé par le département d’Abdallah Moundji.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 19 mai, le ministère des Transports a dévoilé le nouveau programme des vols Été 2022, et ce, après une instruction immédiate du président Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion spéciale du conseil des ministres.

Au total, plus de 150 vols et plusieurs destinations ont été ajoutés au programme des dessertes d’Air Algérie et Tassili Airlines. Les compagnies aériennes étrangères bénéficieront, de leur côté, du même nombre de vols conformément au principe de réciprocité.

La France rafle la plus grande part des vols

Première destination des Algériens vers l’étranger, la France a raflé la plus grande part du programme d’Été 2022 avec une centaine de nouveaux vols, en plus de l’ancien programme.

• Paris – Alger : 24 nouveaux vols par semaine, soit 52 au total ;

• Paris – Oran : 12 nouveaux vols par semaine, soit 19 au total ;

• Marseille – Alger : 11 nouveaux vols par semaine, soit 14 au total ;

• Marseille – Oran : 5 nouveaux vols par semaine, soit 7 au total ;

• Marseille – Constantine : 1 nouveau vol par semaine, soit 3 au total ;

• Lyon – Alger : 4 nouveaux vols par semaine, soit 11 au total ;

• Lyon – Oran : 4 nouveaux vols par semaine, soit 7 au total ;

• Lyon – Constantine : 2 nouveaux vols par semaine, soit 5 au total ;

• Toulouse – Alger : 4 nouveaux vols semaine, soit 6 au total ;

• Toulouse – Oran : 4 nouveaux vols par semaine, soit 7 au total ;

• Nice – Alger : 1 nouveau vol, soit 3 au total ;

• Montpellier – Alger (nouvelle ligne) : deux vols par semaine ;

• Montpellier – Oran (nouvelle ligne) : 2 vols par semaine ;

• Paris – Bejaia (nouvelle ligne) : 7 vols par semaine ;

• Paris – Annaba (nouvelle ligne) : 7 vols par semaine ;

• Lyon – Sétif (nouvelle ligne) : 4 vols par semaine ;

• Marseille – Annaba (nouvelle ligne) : 3 vols par semaine ;

• Paris – Tlemcen (nouvelle ligne) : 4 vols par semaine ;

• Nantes – Alger (nouvelle ligne de Tassili Airlines) : 2 vols par semaine ;

• Strasbourg – Alger (nouvelle ligne de Tassili Airlines) : 2 vols par semaine ;

• Strasbourg – Constantine (nouvelle ligne de Tassili Airlines) : 1 vol par semaine ;

• Strasbourg – Oran (nouvelle ligne de Tassili Airlines) : 1 vol par semaine ;

• Vienne – Oran : 2 nouveaux vols par semaine ;

• Genève – Alger : 3 nouveaux vols par semaine ;

• Istanbul – Oran : 13 nouveaux vols par semaine ;

• Antalya – Alger : 7 nouveaux vols par semaine ;

• Istanbul – Alger : 7 vols par semaine sans changement ;

• Londres – Alger : 1 vol pour atteindre 5 vols par semaine ;

• Francfort – Alger : 2 nouveaux vols par semaine par Tassili Airlines pour atteindre 5 vols ;

• Rome – Alger : 1 nouveau vol par Tassili Airlines pour atteindre 5 par semaine ;

• Milan – Alger : 2 vols par semaine sans changement ;

• Lisbonne – Oran : ouvert 2 vols par semaine ;

• Francfort – Oran : ouvert 1 vol par semaine ;

• Moscou – Alger : 1 vol par semaine ;

• Dubaï – Alger : 4 vols par semaine sans changement ;

• Le Caire – Alger : 3 vols par semaine sans changement ;

• Le Caire – Oran : 7 vols par semaine ;

• Tunis – Oran : ouvert 7 vols par semaine ;

• Tunis – Alger : 7 vols par semaine ;

• Doha – Alger : 2 vols par semaine sans changement ;

• Nouakchott – Alger : 1 nouveau vol, soit 2 au total par semaine ;

• Dakar – Alger : 2 voyages par semaine ;

• Pékin – Alger : réouverture à raison de 2 vols par semaine ;

• Montréal – Alger : Ajoutez 3 vols par semaine pour atteindre 8 vols par semaine.